https://ria.ru/20210721/peregovory-1742274022.html

Россия предложила провести минские переговоры в очном формате

Россия предложила провести минские переговоры в очном формате - РИА Новости, 21.07.2021

Россия предложила провести минские переговоры в очном формате

Россия предложила провести минские переговоры в очном формате, Донбасс поддержал, представители Киева не озвучили возражений, заявил полпред РФ на минских... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:11

2021-07-21T19:11

2021-07-21T19:11

россия

минские соглашения

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

борис грызлов

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155882/71/1558827116_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_39ddefe6ab793709f2c4db0226ce2422.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия предложила провести минские переговоры в очном формате, Донбасс поддержал, представители Киева не озвучили возражений, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов."Сегодня, 21 июля, контактная группа подвела предварительные итоги работы перед предстоящим перерывом. С российской стороны прозвучало предложение провести минские переговоры в очном формате. Данное предложение получило поддержку представителей Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ. Возражений со стороны Киева озвучено не было", - сообщил Грызлов журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210609/peregovory-1736317677.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минские соглашения, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, оон, украина, в мире