https://ria.ru/20210721/peregovory-1742274022.html
Россия предложила провести минские переговоры в очном формате
Россия предложила провести минские переговоры в очном формате - РИА Новости, 21.07.2021
Россия предложила провести минские переговоры в очном формате
Россия предложила провести минские переговоры в очном формате, Донбасс поддержал, представители Киева не озвучили возражений, заявил полпред РФ на минских... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:11
2021-07-21T19:11
2021-07-21T19:11
россия
минские соглашения
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
борис грызлов
оон
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия предложила провести минские переговоры в очном формате, Донбасс поддержал, представители Киева не озвучили возражений, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов."Сегодня, 21 июля, контактная группа подвела предварительные итоги работы перед предстоящим перерывом. С российской стороны прозвучало предложение провести минские переговоры в очном формате. Данное предложение получило поддержку представителей Донбасса и координатора контактной группы от ОБСЕ. Возражений со стороны Киева озвучено не было", - сообщил Грызлов журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210609/peregovory-1736317677.html
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россия, минские соглашения, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, оон, украина, в мире
Россия предложила провести минские переговоры в очном формате
Грызлов: Россия предложила провести минские переговоры в очном формате, Киев не возразил