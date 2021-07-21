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В Пензе техник получил срок за гибель людей в кипятке
В Пензе техник получил срок за гибель людей в кипятке - РИА Новости, 21.07.2021
В Пензе техник получил срок за гибель людей в кипятке
Суд приговорил к трем годам колонии-поселения бывшего сотрудника компании "Т плюс Теплосеть Пенза" за гибель двух человек, провалившихся на машине под землю в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:55
2021-07-21T13:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии-поселения бывшего сотрудника компании "Т плюс Теплосеть Пенза" за гибель двух человек, провалившихся на машине под землю в яму с кипятком, сообщает в среду СК РФ.Автомобиль "Лада Ларгус", в котором ехали двое мужчин, 19 ноября 2019 года полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина на улице Аустрина. Оба обварились кипятком и погибли.Как установил суд, за промышленную безопасность на этом участке трубопровода отвечал начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей компании "Т плюс Теплосеть Пенза", который после ЧП был уволен.По данным СК РФ, мужчина допустил эксплуатацию неисправного трубопровода со сквозной коррозией. Среди прочего, он не стал организовывать повторные гидравлические испытания этого участка, зная, что в мае того же года этот тест там провалился.Более того, впоследствии он сообщил своему начальству заведомо ложную информацию о том, что повторные гидравлические испытания были проведены в июле 2019 года, что тепломагистраль их выдержала, о чем подписал соответствующий акт.В результате, по информации следствия, 19 ноября 2019 года на участке трубопровода образовалось повреждение, что "повлекло за собой полное размытие грунта и частичный обвал асфальта", куда и провалился автомобиль."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на два года", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20210522/taganrog-1733421071.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия
13:55 21.07.2021
 
В Пензе техник получил срок за гибель людей в кипятке

Суд приговорил техника к трем годам колонии за гибель двух человек, провалившихся в яму с кипятком

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САМАРА, 21 июл - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии-поселения бывшего сотрудника компании "Т плюс Теплосеть Пенза" за гибель двух человек, провалившихся на машине под землю в яму с кипятком, сообщает в среду СК РФ.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором ехали двое мужчин, 19 ноября 2019 года полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина на улице Аустрина. Оба обварились кипятком и погибли.
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Как установил суд, за промышленную безопасность на этом участке трубопровода отвечал начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей компании "Т плюс Теплосеть Пенза", который после ЧП был уволен.
По данным СК РФ, мужчина допустил эксплуатацию неисправного трубопровода со сквозной коррозией. Среди прочего, он не стал организовывать повторные гидравлические испытания этого участка, зная, что в мае того же года этот тест там провалился.
Более того, впоследствии он сообщил своему начальству заведомо ложную информацию о том, что повторные гидравлические испытания были проведены в июле 2019 года, что тепломагистраль их выдержала, о чем подписал соответствующий акт.
В результате, по информации следствия, 19 ноября 2019 года на участке трубопровода образовалось повреждение, что "повлекло за собой полное размытие грунта и частичный обвал асфальта", куда и провалился автомобиль.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на два года", - говорится в релизе.
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