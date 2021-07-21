https://ria.ru/20210721/navodnenie-1742230924.html

В двух регионах Германии оценили застрахованный ущерб от наводнения

В двух регионах Германии оценили застрахованный ущерб от наводнения - РИА Новости, 21.07.2021

В двух регионах Германии оценили застрахованный ущерб от наводнения

Застрахованный ущерб от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценен в размере от 4 до 5 млрд евро, сообщила в среду немецкая ассоциация... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:02

2021-07-21T16:02

2021-07-21T16:37

наводнение в германии

чс

германия

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Застрахованный ущерб от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценен в размере от 4 до 5 млрд евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV.Сообщается, что, по предварительным оценкам, наводнение на прошлой неделе в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце, вызванное циклоном "Бернд", нанесло ущерб в миллиарды долларов.В документе указано, что "ущерб, вероятно, будет даже больше, чем ущерб от наводнения в августе 2002 года, который составил 4,65 миллиарда евро".На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.

https://ria.ru/20210721/navodnenie-1742191220.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, чс, германия