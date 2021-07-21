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В двух регионах Германии оценили застрахованный ущерб от наводнения
В двух регионах Германии оценили застрахованный ущерб от наводнения - РИА Новости, 21.07.2021
В двух регионах Германии оценили застрахованный ущерб от наводнения
Застрахованный ущерб от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценен в размере от 4 до 5 млрд евро, сообщила в среду немецкая ассоциация... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:02
2021-07-21T16:02
2021-07-21T16:37
наводнение в германии
чс
германия
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Застрахованный ущерб от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценен в размере от 4 до 5 млрд евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV.Сообщается, что, по предварительным оценкам, наводнение на прошлой неделе в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце, вызванное циклоном "Бернд", нанесло ущерб в миллиарды долларов.В документе указано, что "ущерб, вероятно, будет даже больше, чем ущерб от наводнения в августе 2002 года, который составил 4,65 миллиарда евро".На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.
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наводнение в германии, чс, германия
16:02 21.07.2021 (обновлено: 16:37 21.07.2021)
В двух регионах Германии оценили застрахованный ущерб от наводнения
В двух регионах Германии застрахованный ущерб от наводнения оценили в 4-5 миллиардов евро
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости.
Застрахованный ущерб от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценен в размере от 4 до 5 млрд евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV
.
Сообщается, что, по предварительным оценкам, наводнение на прошлой неделе в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце, вызванное циклоном "Бернд", нанесло ущерб в миллиарды долларов.
"В настоящее время мы рассчитываем на страховые убытки в размере от 4 до 5 миллиардов евро", - приводятся в пресс-релизе GDV, поступившем в РИА Новости, слова гендиректора ассоциации Йорга Асмуссена.
В документе указано, что "ущерб, вероятно, будет даже больше, чем ущерб от наводнения в августе 2002 года, который составил 4,65 миллиарда евро".
На прошлой неделе запад Германии оказался под властью циклона "Бернд", в середине недели мощные дожди обрушились на ряд районов Северного Рейна - Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Обильные осадки привели к резкому подъему небольших рек, что привело к разрушительным наводнениям в ряде районов. Жертвами удара стихии стали более 160 человек, инфраструктуре нанесен существенный урон.