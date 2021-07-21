https://ria.ru/20210721/medpomosch-1742269671.html

Нижегородская область получит более 1,7 миллиарда рублей на медпомощь

Нижегородская область получит более 1,7 миллиарда рублей на медпомощь - РИА Новости, 21.07.2021

Нижегородская область получит более 1,7 миллиарда рублей на медпомощь

Более 1,7 миллиарда рублей будет выделено Нижегородской области на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:46

2021-07-21T18:46

2021-07-21T18:46

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Более 1,7 миллиарда рублей будет выделено Нижегородской области на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, сообщает пресс-служба правительства региона.Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, российские регионы получат более 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи."Нижегородской области на эти цели будет выделено более 1,7 миллиарда рублей. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, средства будут направлены на дополнительную поддержку медицинских организаций, в том числе вовлеченных в борьбу с коронавирусом", - говорится в сообщении.Глава региона сообщил, что сейчас для пациентов с COVID-19 в Нижегородской области развернуто почти 6 тысяч коек. "В борьбе с коронавирусом задействовано 65 медицинских организаций. Все это позволяет нам иметь хороший резерв на случай ухудшения ситуации. Доля свободного коечного фонда - около 30%. Благодаря работе медиков и вакцинации снижается количество сложных случаев, требующих госпитализации", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.Он отметил, что борьба с коронавирусом временно лишила медицинские учреждения возможности работать по основному профилю. "В связи с этим на обеспечение их деятельности требуются дополнительные ресурсы. Благодаря оперативным решениям правительства страны на это выделяются необходимые средства", - добавил Никитин.

https://ria.ru/20210713/avtomobili-1741151727.html

https://ria.ru/20210625/pokupka-1738574807.html

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россия, глеб никитин, нижегородская область, общество