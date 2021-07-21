https://ria.ru/20210721/marsokhod-1742241027.html

Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Красной планете

Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Красной планете - РИА Новости, 21.07.2021

Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Красной планете

Марсоход НАСА Perseverance закончил тестирование инструментов, и приступил к выполнению своей основной задачи — поиску признаков жизни на Красной планете. Об... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:54

2021-07-21T16:54

2021-07-21T16:54

наука

perseverance (марсоход)

марс

космос - риа наука

европейское космическое агентство

наса

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Марсоход НАСА Perseverance закончил тестирование инструментов, и приступил к выполнению своей основной задачи — поиску признаков жизни на Красной планете. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.Марсоход Perseverance был доставлен на Красную планету вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США 18 февраля этого года, после почти семи месяцев полета, и совершил посадку в кратере Езеро.Основной рабочий элемент марсохода — двухметровая роботизированной руке, на которой размещено множество приборов, главный из которых — литохимический рентгеновский анализатор PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry). С помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света он будет анализировать состав горных пород, а расположенная рядом камера позволит делать снимки образцов с увеличением, достаточным для обнаружения в них признаков прошлой микробной жизни.Ученые считают, что кратер Езеро раньше был озером."Если в кратере Езеро была жизнь, там могут быть ее доказательства", — приводятся в сообщении слова руководителя команды PIXL в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии Эбигейл Олвуд.Прибор PIXL прекрасно зарекомендовал себя во время проверочных испытаний на Земле, и ученые надеются, что не менее точно он сможет определять состав марсианской пыли, прилипшей к анализатору."Рентгеновский луч PIXL настолько узок, что может анализировать объекты размером с крупицу соли. Это позволяет нам очень точно связать химические вещества, которые мы обнаруживаем, с определенными текстурами породы", — говорит Олвуд.Текстуры — важный признак пород, по которому можно судить о ее происхождении. Например, древние породы Земли, строматолиты, имеют слоистую текстуру из-за того, что были образованы наслоениями бактериальных матов. Это однозначный признак древней жизни.Наиболее важные образцы будут собраны буром на конце руки, а затем упакованы в металлические трубки, которые Perseverance отложит на поверхности планеты для возвращения на Землю в ходе будущей совместной миссии Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА. Ее планируют отправить к Марсу в 2026 году.Подробный профиль химического состава и текстур пород, полученный с помощью PIXL, будет дополнен минеральными картами, составленными с помощью приборов SHERLOC и WATSON. Первый использует комбинацию рассеяния света и люминесценции для поиска определенных органических и химических веществ — индикаторов потенциально пригодной для жизни среды, а второй делает снимки крупным планом, которые ученые используют для определения размеров зерен, их окатанности и текстуры — параметров, по которым можно определить, как образовалась порода."Из чего сделано дно кратера? Каковы были условия на дне кратера? — Задает вопросы Лютер Бигл (Luther Beegle), главный исследователь SHERLOC из Лаборатории реактивного движения. — Это многое расскажет нам о первых днях существования Марса и, возможно, о том, как Марс сформировался. Если у нас будет представление о том, на что похожа история Марса, мы сможем понять потенциал для обнаружения свидетельств жизни".Помимо ключевой цели — поиска признаков жизни на Марсе, Perseverance будет изучать геологию и палеоклимат Красной планеты и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских образцов.

https://ria.ru/20210317/mars-1601641618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/mars-1598658697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

perseverance (марсоход), марс, космос - риа наука, европейское космическое агентство, наса