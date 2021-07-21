В Москве заменили более полутора тысяч лифтов с начала года
Заммэра Москвы Бирюков: в Москве заменили более полутора тысяч лифтов с начала года по пограмме капремонта
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Работы по замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта начались во всех округах столицы сразу после новогодних праздников. На сегодняшний день выполнено более половины годового плана. Всего будет заменено 3005 лифтов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации.
"С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Количество замененных в Москве с 2011 года лифтов достигло 37,5 тысячи", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при работах используется лифтовое оборудование, производимое в Москве и Московской области. По характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. На сегодняшний день в многоквартирных домах Москвы установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.