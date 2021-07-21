https://ria.ru/20210721/lift-1742146414.html

В Москве заменили более полутора тысяч лифтов с начала года

В Москве заменили более полутора тысяч лифтов с начала года - РИА Новости, 21.07.2021

В Москве заменили более полутора тысяч лифтов с начала года

Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:21

2021-07-21T08:21

2021-07-21T08:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации."С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Количество замененных в Москве с 2011 года лифтов достигло 37,5 тысячи", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при работах используется лифтовое оборудование, производимое в Москве и Московской области. По характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. На сегодняшний день в многоквартирных домах Москвы установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.

https://ria.ru/20210720/moskva-1741964815.html

москва

московская область (подмосковье)

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петр бирюков, москва, московская область (подмосковье), общество