Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/korruptsiya-1742219693.html
СК попросил арестовать разбогатевшего воронежского полицейского
СК попросил арестовать разбогатевшего воронежского полицейского - РИА Новости, 21.07.2021
СК попросил арестовать разбогатевшего воронежского полицейского
Следствие просит заключить под стражу подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:06
2021-07-21T15:40
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
коррупция
взятка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/27633/21/276332186_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5e51eb1d4d559889615c705630e899e.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Следствие просит заключить под стражу подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда города.Бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, а ныне начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Игорь Качкин был задержан за то, что предложил сотруднику полиции взятку в 30 тысяч рублей - по данным следствия, деньги предназначались за содействие в получении прав его знакомому. Полицейский взятку не взял, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и дал подробные показания."Следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В 15 часов планируется провести судебное заседание", - сказал собеседник агентства.В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент судом производство по делу приостановлено.По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие" в заключении семи сделок "на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. Прокуратура заявила, что высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно подлежит обращению в доход государства.Имя фигуранта дела не называлось, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля 2020 года был зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "руководство госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области был указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич. В конце апреля 2020 года Качкина перевели начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.
https://ria.ru/20210721/vzyatki-1742189842.html
https://ria.ru/20210720/vzyatka-1742116287.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/27633/21/276332186_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_b369c85f09679beb6acf04bbbb4d3ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, коррупция, взятка, происшествия
15:06 21.07.2021 (обновлено: 15:40 21.07.2021)
 
СК попросил арестовать разбогатевшего воронежского полицейского

СК попросил арестовать разбогатевшего на 50 миллионов воронежского полицейского

© РИА Новости / Александра АникинаПоварская улица дом 20
Поварская улица дом 20 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александра Аникина
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Следствие просит заключить под стражу подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда города.
Бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, а ныне начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Игорь Качкин был задержан за то, что предложил сотруднику полиции взятку в 30 тысяч рублей - по данным следствия, деньги предназначались за содействие в получении прав его знакомому. Полицейский взятку не взял, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и дал подробные показания.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
13:07
Хинштейн раскрыл подробности по делу о взятках в ГИБДД Ставрополья
"Следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В 15 часов планируется провести судебное заседание", - сказал собеседник агентства.
В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент судом производство по делу приостановлено.
По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие" в заключении семи сделок "на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. Прокуратура заявила, что высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно подлежит обращению в доход государства.
Пачки денег - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 23:04
Сотрудницу Мариинского театра обвинили во взятке в 1,6 миллиона рублей
Имя фигуранта дела не называлось, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля 2020 года был зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "руководство госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области был указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич. В конце апреля 2020 года Качкина перевели начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.
 
ГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Воронежская областьКоррупцияВзяткаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани подозревают в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
Лента новостейМолния