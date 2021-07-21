https://ria.ru/20210721/korruptsiya-1742219693.html

СК попросил арестовать разбогатевшего воронежского полицейского

СК попросил арестовать разбогатевшего воронежского полицейского - РИА Новости, 21.07.2021

СК попросил арестовать разбогатевшего воронежского полицейского

Следствие просит заключить под стражу подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:06

2021-07-21T15:06

2021-07-21T15:40

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

коррупция

взятка

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Следствие просит заключить под стражу подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель Ленинского районного суда города.Бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, а ныне начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Игорь Качкин был задержан за то, что предложил сотруднику полиции взятку в 30 тысяч рублей - по данным следствия, деньги предназначались за содействие в получении прав его знакомому. Полицейский взятку не взял, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и дал подробные показания."Следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В 15 часов планируется провести судебное заседание", - сказал собеседник агентства.В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент судом производство по делу приостановлено.По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие" в заключении семи сделок "на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. Прокуратура заявила, что высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно подлежит обращению в доход государства.Имя фигуранта дела не называлось, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля 2020 года был зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "руководство госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области был указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич. В конце апреля 2020 года Качкина перевели начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.

https://ria.ru/20210721/vzyatki-1742189842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, коррупция, взятка, происшествия