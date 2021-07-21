https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742240755.html

Путин заявил, что люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса

Путин заявил, что люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса - РИА Новости, 21.07.2021

Путин заявил, что люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса

Люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:53

2021-07-21T16:53

2021-07-21T17:03

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здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту эпидемию. На всех органах власти, задействованных в борьбе с ней, особая ответственность", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210311/ekonomika-1600744292.html

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2021

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