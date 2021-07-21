https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742240755.html
Путин заявил, что люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса
Путин заявил, что люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса - РИА Новости, 21.07.2021
Путин заявил, что люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса
Люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:53
2021-07-21T16:53
2021-07-21T17:03
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту эпидемию. На всех органах власти, задействованных в борьбе с ней, особая ответственность", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
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16:53 21.07.2021 (обновлено: 17:03 21.07.2021)
Путин заявил, что люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса
Президент Путин: люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса