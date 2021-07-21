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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - 0,21% - зафиксирован в Татарстане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:33

2021-07-21T11:33

2021-07-21T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

орловская область

республика татарстан (татарстан)

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - 0,21% - зафиксирован в Татарстане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Татарстан - 0,21%, Москва и Орловская область - 0,22%, Республика Саха (Якутия) - 0,23%", - говорится в сообщении.

москва

орловская область

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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