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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - 0,21% - зафиксирован в Татарстане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:33
2021-07-21T11:33
2021-07-21T11:33
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москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - 0,21% - зафиксирован в Татарстане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Татарстан - 0,21%, Москва и Орловская область - 0,22%, Республика Саха (Якутия) - 0,23%", - говорится в сообщении.
москва
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Татарстане