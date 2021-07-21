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Грызлов высказался о новых языковых нормах на Украине
Грызлов высказался о новых языковых нормах на Украине - РИА Новости, 21.07.2021
Грызлов высказался о новых языковых нормах на Украине
Новые языковые нормы на Украине - еще один шаг по отходу от минских соглашений, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:06
2021-07-21T19:06
2021-07-21T19:06
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владимир зеленский
борис грызлов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новые языковые нормы на Украине - еще один шаг по отходу от минских соглашений, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.Согласно вступившим в силу отдельным нормам языкового закона, языком распространения и демонстрации фильмов на Украине является государственный язык.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Владимир Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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россия, петр порошенко, владимир зеленский, борис грызлов, украина, в мире
Грызлов высказался о новых языковых нормах на Украине
Грызлов: новые языковые нормы на Украине - еще один шаг по отходу от минских соглашений