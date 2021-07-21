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Грызлов высказался о новых языковых нормах на Украине
Грызлов высказался о новых языковых нормах на Украине - РИА Новости, 21.07.2021
Грызлов высказался о новых языковых нормах на Украине
Новые языковые нормы на Украине - еще один шаг по отходу от минских соглашений, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:06
2021-07-21T19:06
россия
петр порошенко
владимир зеленский
борис грызлов
украина
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новые языковые нормы на Украине - еще один шаг по отходу от минских соглашений, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.Согласно вступившим в силу отдельным нормам языкового закона, языком распространения и демонстрации фильмов на Украине является государственный язык.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Владимир Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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россия, петр порошенко, владимир зеленский, борис грызлов, украина, в мире
19:06 21.07.2021
 
Грызлов высказался о новых языковых нормах на Украине

Грызлов: новые языковые нормы на Украине - еще один шаг по отходу от минских соглашений

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новые языковые нормы на Украине - еще один шаг по отходу от минских соглашений, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.
"Шестнадцатого июля на Украине вступили в действие новые языковые нормы, которые являются еще одним шагом в сторону от минских соглашений, предусматривающих право Донбасса на языковое самоопределение", - сказал Грызлов журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 23:18
Захарова прокомментировала решение КС Украины о государственном языке
Согласно вступившим в силу отдельным нормам языкового закона, языком распространения и демонстрации фильмов на Украине является государственный язык.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Владимир Зеленский, будучи уже на посту президента, пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
 
РоссияПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийБорис ГрызловУкраинаВ мире
 
 
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