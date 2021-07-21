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Распространение коронавируса
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В России 5,2 тысячи человек находятся в реанимации с COVID-19
В России 5,2 тысячи человек находятся в реанимации с COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
В России 5,2 тысячи человек находятся в реанимации с COVID-19
В России госпитализированы 198 тысяч человек с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:44
2021-07-21T17:57
михаил мурашко
владимир путин
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В России госпитализированы 198 тысяч человек с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Под наблюдением медицинских работников находятся 889 тысяч пациентов. Из них 77% - это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях. 198 тысяч человек госпитализированы. И прирост этот по госпитализированным пациентам составил 3,8% за прошедшую неделю", - сказал Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции."Всего сегодня в реанимациях находятся 5,2 тысячи человек, нуждающихся в реанимационной защите. Достаточно количество и аппаратов ИВЛ, и реанимационных коек, запас пятикратный", - добавил он."Прирост заболеваемости сохраняется, но темпы прироста снизились за последнюю неделю", - отметил министр.
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михаил мурашко, владимир путин, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
17:44 21.07.2021 (обновлено: 17:57 21.07.2021)
 
В России 5,2 тысячи человек находятся в реанимации с COVID-19

Мурашко: на сегодня 198 тысяч человек госпитализировали с COVID-19 в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В России госпитализированы 198 тысяч человек с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Под наблюдением медицинских работников находятся 889 тысяч пациентов. Из них 77% - это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях. 198 тысяч человек госпитализированы. И прирост этот по госпитализированным пациентам составил 3,8% за прошедшую неделю", - сказал Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Всего сегодня в реанимациях находятся 5,2 тысячи человек, нуждающихся в реанимационной защите. Достаточно количество и аппаратов ИВЛ, и реанимационных коек, запас пятикратный", - добавил он.
"Прирост заболеваемости сохраняется, но темпы прироста снизились за последнюю неделю", - отметил министр.
 
Распространение коронавирусаМихаил МурашкоВладимир ПутинОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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