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В России 5,2 тысячи человек находятся в реанимации с COVID-19

В России 5,2 тысячи человек находятся в реанимации с COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021

В России 5,2 тысячи человек находятся в реанимации с COVID-19

В России госпитализированы 198 тысяч человек с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:44

2021-07-21T17:44

2021-07-21T17:57

михаил мурашко

владимир путин

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В России госпитализированы 198 тысяч человек с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Под наблюдением медицинских работников находятся 889 тысяч пациентов. Из них 77% - это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях. 198 тысяч человек госпитализированы. И прирост этот по госпитализированным пациентам составил 3,8% за прошедшую неделю", - сказал Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции."Всего сегодня в реанимациях находятся 5,2 тысячи человек, нуждающихся в реанимационной защите. Достаточно количество и аппаратов ИВЛ, и реанимационных коек, запас пятикратный", - добавил он."Прирост заболеваемости сохраняется, но темпы прироста снизились за последнюю неделю", - отметил министр.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, владимир путин, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество