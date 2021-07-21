https://ria.ru/20210721/gazifikatsiya-1742150540.html

Врио главы Тувы назвал газификацию региона достижимой задачей

Врио главы Тувы назвал газификацию региона достижимой задачей - РИА Новости, 21.07.2021

Врио главы Тувы назвал газификацию региона достижимой задачей

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг добивается включения Тувы в программу газификации "Газпром межрегионгаз" и считает газификацию республики вполне достижимой... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:15

2021-07-21T09:15

2021-07-21T09:15

республика тыва

владислав ховалыг

россия

газпром

газпром межрегионгаз

александр новак

республика тыва

экономика

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КРАСНОЯРСК, 21 июл - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг добивается включения Тувы в программу газификации "Газпром межрегионгаз" и считает газификацию республики вполне достижимой задачей, сообщает пресс-служба руководителя региона."Всего за пару месяцев газификация для Тувы превратилась из мечты во вполне достижимую задачу. Это стало возможным в итоге моих встреч с Алексеем Миллером, председателем правления и заместителем председателя совета директоров ПАО "Газпром" и Сергеем Густовым, генеральным директором "Газпром межрегионгаз", - приводит пресс-служба слова Ховалыга.По ее данным, для эффективности работы регионального правительства в направлении газификации республики Ховалыг привлек эксперта по газификации Александра Пащенко, на общественных началах."У него за спиной 12-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, в том числе в структуре "Газпрома". Он эксперт по реализации инвестиционных проектов в сфере нефти и газа, консультирует ведущие корпорации России... Уверен, с таким профессионалом у нас получится включить Туву в программу социальной газификации "Газпром межрегионгаз", - считает врио главы республики.Ховалыг отметил, что ранее такой же недостижимой целью казалось снижение тарифа для населения за электроэнергию, однако изменений все-же удалось добиться в результате его встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком в мае 2021 года. Тогда стороны договорились о снижении тарифов на электроэнергию для потребителей республики. В результате тариф за электрическую энергию для юридических лиц снизился на 28%, а для населения на 9% от планируемой цены. Такое снижение цен на электроэнергию произошло в Туве впервые за 30 лет.

https://ria.ru/20210701/vaktsina-1739447508.html

https://ria.ru/20210623/bolnitsa-1738253726.html

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владислав ховалыг, россия, газпром, газпром межрегионгаз, александр новак, республика тыва, экономика