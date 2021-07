https://ria.ru/20210721/feyki-1742065178.html

"Бульварное чтиво". Британцы запутались в своих фейках

"Бульварное чтиво". Британцы запутались в своих фейках - РИА Новости, 21.07.2021

"Бульварное чтиво". Британцы запутались в своих фейках

Россия помогла Дональду Трампу на выборах президента — эту песню запели на новый лад. На сей раз историю шестилетней давности вытащила британская The Guardian... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:00

2021-07-21T08:00

2021-07-21T11:07

россия

главное разведывательное управление рф

wikileaks

джулиан ассанж

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742076834_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_b03619820f2473a62b9c1f3a14104ff7.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Ксения Марсина. Россия помогла Дональду Трампу на выборах президента — эту песню запели на новый лад. На сей раз историю шестилетней давности вытащила британская The Guardian. Оказывается, поддержать американского политика распорядился лично президент Владимир Путин. Издание ссылается ни много ни мало на "слитые документы Кремля". В Москве публикацию назвали "отличным бульварным чтивом". Газета, считавшаяся некогда авторитетной, уже не раз попадалась на фальсификациях. И действительно может вскоре перейти в бульварную категорию.Чисто фейк"Классический фейк, прямо образец", — оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавнюю статью The Guardian. Газета утверждает, что пять лет назад Владимир Путин велел помочь "психически нестабильному" Дональду Трампу победить на выборах.Издание упирает на эксклюзив — "слитые документы" с закрытой сессии российского Совета безопасности, состоявшейся в Кремле 22 января 2016 года. Там присутствовали премьер Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава службы внешней разведки Михаил Фрадков и секретарь Совбеза Николай Патрушев. И все они "были непосредственно вовлечены в одну из самых важных и дерзких шпионских операций XXI века: заговор с целью привести Трампа в Белый дом".На официальном сайте Кремля легко найти информацию о заседаниях Совбеза. В конце января 2016-го такое и впрямь было. Именно в том составе. Официальная тема обсуждения — экономическая ситуация в Молдавии, но британцы настаивают: речь шла о поддержке Трампа с привлечением "всех возможных средств".The Guardian демонстрирует документ с подписью, похожей на путинскую, — "трем российским разведагентствам" поручили реализовать тайный замысел. Трампа в Кремле "считали самым перспективным кандидатом": именно при нем можно было реализовать "стратегические цели Москвы". А именно — создание "социальной нестабильности в США" и "ослабление позиций президента".Трамп — "импульсивный, психически нестабильный, неуравновешенный человек с комплексом неполноценности". Журналисты предполагают, что у Москвы имелся на него компромат, собранный во время "неофициальных визитов Трампа в Россию". Версия, впрочем, не оригинальная.Первым об этом сообщил ресурс BuzzFeed в январе 2017-го. Опубликовали досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6. В документе на 35 страниц упоминались "извращенные сексуальные акты" Трампа. Якобы российские спецслужбы разрабатывали миллиардера в течение пяти лет. Сам американский президент расценил это как "тотальную политическую охоту на ведьм". В Кремле — как "очередную фальшивку".The Guardian, по-прежнему считающая себя респектабельным изданием, обратилось к "независимым экспертам". Но почему-то анонимным. Те изучили "серьезную и весьма необычную утечку из Кремля" и пришли к выводу, что "документы, похоже, подлинные".Газета добавляет: через несколько недель после заседания Совбеза хакеры ГРУ атаковали серверы Национального комитета Демократической партии, а потом опубликовали тысячи частных электронных писем, чтобы испортить предвыборную кампанию Хилари Клинтон — главной соперницы Трампа. В общем, доказательства налицо.Вымышленные собеседникиВокруг The Guardian не раз возникали скандалы из-за недостоверной информации. Так, в мае 2016-го журналисты издания признались, что газета публиковала откровенные фальшивки.Фейковыми материалами редакцию семь лет снабжал внештатник Джозеф Мэйтон. Он сочинял новости, цитировал несуществующих людей.В газету на него пожаловались те, на кого он ссылался, хотя ни разу с ними не разговаривал. Независимый эксперт за полгода проверил 64 статьи этого автора и нашел кучу лжи и подтасовок. Журналист наловчился описывать события, находясь в этот момент совсем в другом месте.Ему дали больше месяца на то, чтобы он предъявил записи телефонных разговоров или образцы переписки, подтверждающие реальность спикеров. Мэйтон все обвинения отверг, но никаких оправдывающих его документов не предоставил.Редакции пришлось удалить 13 фейковых статей. В другие тексты внесли правки с предупреждением, что достоверность публикации редакция проверить не может. Извинились перед читателями и пообещали тщательнее работать с внештатниками.Спор на миллион долларов и голову главредаНо спустя два года — в ноябре 2018-го — разгорелся очередной скандал. Газета со ссылкой на неназванные источники заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж тайно виделся в Лондоне с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Британское издание утверждало: Манафорт в 2013-м, 2015-м и 2016-м приезжал в посольство Эквадора в Лондоне, где с 2012-го по 2019-й находился Джулиан Ассанж. О чем они говорили и для чего встречались, не уточняли.Последнюю дату — март 2016-го — увязали с публикацией WikiLeaks переписки членов предвыборного штата Хиллари Клинтон. Эти документы якобы передала сайту русская разведка.В WikiLeaks возмутились. "Запомните этот день, когда The Guardian допустила выдумку, которая полностью уничтожит репутацию газеты", — говорится в сообщении этого ресурса в Twitter. Предложили пари "на миллион долларов и голову главного редактора". Подумывали обратиться в суд.Фальсификацией эту статью назвал и Манафорт: "Это ложь и клевета. Я ни разу не встречался с Джулианом Ассанжем или с кем-то из его окружения".Газета от комментариев отказалась. Скандал замяли.Опять извиненияНо через год все же пришлось извиняться — перед редакцией Sputnik.В апреле 2019-го горел парижский Нотр-Дам. Корреспондент Sputnik France сфотографировал пылающий собор, а перед ним — двух улыбающихся мужчин восточной внешности, которые в тот момент проходили под лентой оцепления полиции. Редакция никак не подписала этот снимок. Но он быстро разлетелся по соцсетям, многие восприняли его как свидетельство того, что мусульмане радуются произошедшей трагедии.Некоторые издания обвинили Sputnik в желании настроить общество против мусульман. The Guardian разместило это фото в подборке Fake or for Real ("Фальшивка или правда") в Instagram, квалифицировав его как фейк, со ссылкой на американских экспертов, утверждавших, что снимок отредактировали.Sputnik доказал, что кадр настоящий, показав исходники. Через четыре месяца The Guardian признала ошибку и извинилась. "В выпуске Fake or for Real от 19 апреля мы предположили, что получившая широкое распространение фотография, сделанная во время пожара в Нотр-Даме, редактировалась. С нами связался правообладатель фото, и мы признаем: монтажа не было. Мы приносим извинения за то, что утверждали обратное", — сообщалось в посте, опубликованном в Instagram Stories.И вот такие публикации с непроверенной информацией наносят удар за ударом по репутации некогда уважаемого британского издания.

https://ria.ru/20210521/vaktsiny-1732995395.html

https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, главное разведывательное управление рф, wikileaks, джулиан ассанж, сша, в мире