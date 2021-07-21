https://ria.ru/20210721/egipet-1742191045.html

В Египте сервис в отелях инспектируют местные туристы

В Египте сервис в отелях инспектируют местные туристы - РИА Новости, 21.07.2021

В Египте сервис в отелях инспектируют местные туристы

Пока Роспотребнадзор и Ростуризм готовятся проверять безопасность курортов Красного моря, отели Хургады и Шарм-эш-Шейха инспектируют местые отдыхающие, сообщает РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:45

2021-07-21T18:45

2021-07-21T18:45

туризм

туризм

гостиницы

отели

красное море

новости - туризм

хургада

шарм-эш-шейх

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пока Роспотребнадзор и Ростуризм готовятся проверять безопасность курортов Красного моря, отели Хургады и Шарм-эш-Шейха инспектируют местые отдыхающие, сообщает TourDom.По информации египетских СМИ, в праздничные дни (сейчас там отмечают Курбан-байрам) многие популярные пляжные комплексы заполнены полностью – до разрешенной отметки в 70 процентов номерного фонда. Такой лимит был недавно установлен для предотвращения распространения COVID-19 вместо действовавшей ранее нормы в 50 процентов.Владельцы отелей и туристических курортов надеются, что праздники и летние отпуска египтян позволят компенсировать спад в отрасли. Многие гостиничные заведения и туркомпании сделали существенные скидки для привлечения граждан Египта.В преддверии возвращения российских гостей на курорты Красного моря, египетские отельеры заявили о скором завершении вакцинации всех работников отрасли и желании вернуться к нормальной жизни, какой она была до пандемии. Очередным шагом к этому стало решение Высшего комитета по управлению кризисом коронавируса увеличить наполняемость отелей, курортов и туристических ресторанов до 75 процентов.

https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html

красное море

хургада

шарм-эш-шейх

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, гостиницы, отели, красное море, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, федеральное агентство по туризму (ростуризм)