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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210721/egipet-1742191045.html
В Египте сервис в отелях инспектируют местные туристы
В Египте сервис в отелях инспектируют местные туристы - РИА Новости, 21.07.2021
В Египте сервис в отелях инспектируют местные туристы
Пока Роспотребнадзор и Ростуризм готовятся проверять безопасность курортов Красного моря, отели Хургады и Шарм-эш-Шейха инспектируют местые отдыхающие, сообщает РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:45
2021-07-21T18:45
туризм
туризм
гостиницы
отели
красное море
новости - туризм
хургада
шарм-эш-шейх
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пока Роспотребнадзор и Ростуризм готовятся проверять безопасность курортов Красного моря, отели Хургады и Шарм-эш-Шейха инспектируют местые отдыхающие, сообщает TourDom.По информации египетских СМИ, в праздничные дни (сейчас там отмечают Курбан-байрам) многие популярные пляжные комплексы заполнены полностью – до разрешенной отметки в 70 процентов номерного фонда. Такой лимит был недавно установлен для предотвращения распространения COVID-19 вместо действовавшей ранее нормы в 50 процентов.Владельцы отелей и туристических курортов надеются, что праздники и летние отпуска египтян позволят компенсировать спад в отрасли. Многие гостиничные заведения и туркомпании сделали существенные скидки для привлечения граждан Египта.В преддверии возвращения российских гостей на курорты Красного моря, египетские отельеры заявили о скором завершении вакцинации всех работников отрасли и желании вернуться к нормальной жизни, какой она была до пандемии. Очередным шагом к этому стало решение Высшего комитета по управлению кризисом коронавируса увеличить наполняемость отелей, курортов и туристических ресторанов до 75 процентов.
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туризм, гостиницы, отели, красное море, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
18:45 21.07.2021
 

В Египте сервис в отелях инспектируют местные туристы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОдна из улиц в Шарм-эль-Шейхе
Одна из улиц в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пока Роспотребнадзор и Ростуризм готовятся проверять безопасность курортов Красного моря, отели Хургады и Шарм-эш-Шейха инспектируют местые отдыхающие, сообщает TourDom.
По информации египетских СМИ, в праздничные дни (сейчас там отмечают Курбан-байрам) многие популярные пляжные комплексы заполнены полностью – до разрешенной отметки в 70 процентов номерного фонда. Такой лимит был недавно установлен для предотвращения распространения COVID-19 вместо действовавшей ранее нормы в 50 процентов.

Владельцы отелей и туристических курортов надеются, что праздники и летние отпуска египтян позволят компенсировать спад в отрасли. Многие гостиничные заведения и туркомпании сделали существенные скидки для привлечения граждан Египта.
В преддверии возвращения российских гостей на курорты Красного моря, египетские отельеры заявили о скором завершении вакцинации всех работников отрасли и желании вернуться к нормальной жизни, какой она была до пандемии. Очередным шагом к этому стало решение Высшего комитета по управлению кризисом коронавируса увеличить наполняемость отелей, курортов и туристических ресторанов до 75 процентов.
Прогулка верхом на верблюде - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00Туризм
Египет ближе и дешевле: каким будет отдых в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе
 
ТуризмТуризмГостиницыОтелиКрасное мореНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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