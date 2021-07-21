https://ria.ru/20210721/dtp-1742262781.html
В Саратовской области женщина насмерть задавила семилетнего сына
В Саратовской области женщина насмерть задавила семилетнего сына - РИА Новости, 21.07.2021
В Саратовской области женщина насмерть задавила семилетнего сына
В Саратовской области началась доследственная проверка гибели семилетнего ребенка, на него, по предварительным данным, наехала на машине мать, сообщили в СУ СК... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:19
2021-07-21T18:19
2021-07-21T19:26
россия
красноармейск
саратовская область
дтп
происшествия
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САМАРА, 21 июл — РИА Новости. В Саратовской области началась доследственная проверка гибели семилетнего ребенка, на него, по предварительным данным, наехала на машине мать, сообщили в СУ СК по региону. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло во дворе дома по Западной улице города Красноармейска вечером 21 июля. Мальчик от полученных травм скончался на месте.Точную причину смерти установит судебно-медицинское исследование.
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россия, красноармейск, саратовская область, дтп, происшествия
18:19 21.07.2021 (обновлено: 19:26 21.07.2021)
В Саратовской области женщина насмерть задавила семилетнего сына
В Красноармейске Саратовской области женщина насмерть задавила семилетнего сына