https://ria.ru/20210721/dtp-1742262781.html

В Саратовской области женщина насмерть задавила семилетнего сына

В Саратовской области женщина насмерть задавила семилетнего сына - РИА Новости, 21.07.2021

В Саратовской области женщина насмерть задавила семилетнего сына

В Саратовской области началась доследственная проверка гибели семилетнего ребенка, на него, по предварительным данным, наехала на машине мать, сообщили в СУ СК... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:19

2021-07-21T18:19

2021-07-21T19:26

россия

красноармейск

саратовская область

дтп

происшествия

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САМАРА, 21 июл — РИА Новости. В Саратовской области началась доследственная проверка гибели семилетнего ребенка, на него, по предварительным данным, наехала на машине мать, сообщили в СУ СК по региону. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло во дворе дома по Западной улице города Красноармейска вечером 21 июля. Мальчик от полученных травм скончался на месте.Точную причину смерти установит судебно-медицинское исследование.

https://ria.ru/20210721/dtp-1742218039.html

россия

красноармейск

саратовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красноармейск, саратовская область, дтп, происшествия