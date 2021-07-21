https://ria.ru/20210721/dtp-1742219919.html

В Хабаровске семьям погибших пожарных в ДТП выплатят по 3 миллиона рублей

В Хабаровске семьям погибших пожарных в ДТП выплатят по 3 миллиона рублей - РИА Новости, 21.07.2021

В Хабаровске семьям погибших пожарных в ДТП выплатят по 3 миллиона рублей

Правительство Хабаровского края окажет финансовую помощь семьям двух пожарных, погибших в аварии во время выезда на вызов 9 июля, в размере 3 миллионов рублей... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:07

2021-07-21T15:07

2021-07-21T15:07

михаил дегтярев

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. Правительство Хабаровского края окажет финансовую помощь семьям двух пожарных, погибших в аварии во время выезда на вызов 9 июля, в размере 3 миллионов рублей каждой, об этом врио губернатора региона Михаил Дегтярев заявил во время прямой линии в среду.Авария произошла днем 9 июля в пригороде Хабаровска (в районе Воронеж-2). Пожарный автомобиль "Урал" ехал на тушение огня и врезался в кирпичный забор частного дома. Машина перевернулась, в результате чего командир отделения и водитель пожарного автомобиля погибли на месте. Еще двое сотрудников получили травмы и в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу. СУСК по региону возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В ГИБДД уточнили, что служебный автомобиль принадлежит противопожарной службе Комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите."Мы вдовам и семьям погибших обязательно выплатим необходимые средства. Постановления об этом мы подписали. По три миллиона на семью. Вылечим обязательно тех, кто пострадали на той аварии", - заявил Дегтярев.Он отметил, что следит за ситуацией и в курсе, что супруга одного из погибших в ДТП пожарного-водителя записала видеообращение к властям, с просьбой не допустить к расследованию руководство пожарной части. Так как причиной аварии, по ее убеждению, стал отказ тормозов в машине. Якобы этот автомобиль, с которым произошла трагедия, уже не в первый раз попадал в аварию по причине неисправных тормозов."Повнимательнее отнеситесь к технике, я к руководству комитета по гражданской защите обращаюсь... Оказывать давление на следствие не рекомендую никому из руководителей. Если там были технические неисправности у автомашины, за это должны ответить руководители обязательно. Списывать на погибшего пожарного героически я лично не дам. Просто предупреждаю через телевизор... Прошу провести ревизию всех пожарных машин и их технического состояния и мне доложить в двухнедельный срок", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20210721/dtp-1742143930.html

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михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, происшествия