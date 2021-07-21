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ЯНАО, "Аэромакс" и "Почта России" будут развивать беспилотную доставку

ЯНАО, "Аэромакс" и "Почта России" будут развивать беспилотную доставку - РИА Новости, 21.07.2021

ЯНАО, "Аэромакс" и "Почта России" будут развивать беспилотную доставку

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), ООО "Аэромакс и "Почта России" будут развивать беспилотную доставку, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:28

2021-07-21T13:28

2021-07-21T13:28

ямало-ненецкий автономный округ

макс-2021

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

авиасалон макс

почта россии

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), ООО "Аэромакс и "Почта России" будут развивать беспилотную доставку, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона."Соответствующее соглашение на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 подписали заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Аркадий Бессонов, заместитель генерального директора АО "Почта России" по логистике Игорь Чебунин и генеральный директор ООО "Аэромакс" Сергей Ахметшин. Стороны будут вместе развивать почтово-логистические услуги в ЯНАО и работать над запуском беспилотной аэродоставки грузов "Почты России", - говорится в сообщении.До конца 2021 года компании планируют провести в ЯНАО первые экспериментальные полеты беспилотников для доставки почты. Для проведения испытаний "Аэромакс" будет использовать беспилотную авиационную систему (БАС) на базе беспилотного воздушного судна вертолетного типа БВС-ВТ. Аппарат сможет доставлять грузы весом до 100 килограммов."В рамках проекта "Аэромакс" создаст беспилотную авиационную систему, характеристики которой максимально соответствуют потребностям партнеров при решении задач по транспортировке грузов. На базе уже имеющихся наработок и благодаря тесному сотрудничеству с "Почтой России" мы сможем улучшить транспортную инфраструктуру региона и наладить постоянную связь с отдаленными и труднодоступными районами ЯНАО", – приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Аэромакс" Сергея Ахметшина.Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов отметил, что на Ямале уже несколько лет существует опыт использования беспилотной авиации. На вооружении ямальских спасателей имеются беспилотные летательные аппараты дальнего действия. Основное направление их работы - проведение поисково-спасательных работ, мониторинг паводковой ситуации, обнаружение природных пожаров."Реализация проекта "Беспилотная аэродоставка грузов" позволит повысить качество логистического сервиса и снизить стоимость доставки почты и грузов в труднодоступных населенных пунктах Ямала и, как следствие, повысить качество жизни населения", - цитирует Бессонова пресс-служба.

https://ria.ru/20210716/dorogi-1741545617.html

https://ria.ru/20210707/tekhnika-1740260770.html

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макс-2021, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, авиасалон макс, почта россии, экономика