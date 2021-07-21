https://ria.ru/20210721/dispanserizatsiya-1742255312.html
Мурашко сообщил об углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19
Мурашко сообщил об углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021
Мурашко сообщил об углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 67 регионов начали проводить углубленную диспансеризацию для переболевших коронавирусом. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:51
2021-07-21T17:51
2021-07-21T23:01
углубленная диспансеризация
коронавирус в россии
регионы
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 67 регионов начали проводить углубленную диспансеризацию для переболевших коронавирусом.По словам министра, в 18 регионах пока не рекомендовано начинать такую диспансеризацию до стабилизации эпидемической ситуации.
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углубленная диспансеризация, коронавирус в россии, регионы, общество
17:51 21.07.2021 (обновлено: 23:01 21.07.2021)
Мурашко сообщил об углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19
Мурашко сообщил об углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 в регионах