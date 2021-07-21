https://ria.ru/20210721/covid-19-1742255974.html

Голикова рассказала, какая категория граждан чаще всего прививается

Голикова рассказала, какая категория граждан чаще всего прививается - РИА Новости, 21.07.2021

Голикова рассказала, какая категория граждан чаще всего прививается

Лица старше 60 лет и 40-49 лет составляют наибольшую долю от числа вакцинированных от коронавируса в России, низкий процент вакцинации среди россиян 18-29 лет,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:54

2021-07-21T17:54

2021-07-21T18:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лица старше 60 лет и 40-49 лет составляют наибольшую долю от числа вакцинированных от коронавируса в России, низкий процент вакцинации среди россиян 18-29 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Набольшую долю от числа вакцинированных составляют лица в возрасте старше 60 лет, это 31,4%. На втором месте граждане 40-49 лет и на третьем месте граждане в возрасте 30-39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается у граждан в возрасте 18-29 лет", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210721/maski-1742250051.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова