https://ria.ru/20210721/covid-19-1742255974.html
Голикова рассказала, какая категория граждан чаще всего прививается
Голикова рассказала, какая категория граждан чаще всего прививается - РИА Новости, 21.07.2021
Голикова рассказала, какая категория граждан чаще всего прививается
Лица старше 60 лет и 40-49 лет составляют наибольшую долю от числа вакцинированных от коронавируса в России, низкий процент вакцинации среди россиян 18-29 лет,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:54
2021-07-21T17:54
2021-07-21T18:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лица старше 60 лет и 40-49 лет составляют наибольшую долю от числа вакцинированных от коронавируса в России, низкий процент вакцинации среди россиян 18-29 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Набольшую долю от числа вакцинированных составляют лица в возрасте старше 60 лет, это 31,4%. На втором месте граждане 40-49 лет и на третьем месте граждане в возрасте 30-39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается у граждан в возрасте 18-29 лет", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
17:54 21.07.2021 (обновлено: 18:05 21.07.2021)
Голикова рассказала, какая категория граждан чаще всего прививается
Голикова: наибольшая доля от числа вакцинированных – лица старше 60 лет и 40-49 лет