https://ria.ru/20210721/biznes-1742272375.html

Малый бизнес МО поддержали займами на 270 млн рублей за полгода

Малый бизнес МО поддержали займами на 270 млн рублей за полгода - РИА Новости, 21.07.2021

Малый бизнес МО поддержали займами на 270 млн рублей за полгода

Бизнесменам Подмосковья за шесть месяцев выдали 272,7 миллиона рублей в качестве льготных займов. Это на 50% больше, чем в 2020 году, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:03

2021-07-21T19:03

2021-07-21T19:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742271732_0:47:2000:1172_1920x0_80_0_0_ebccc6dd18b99cff3ef4788bc7350a83.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бизнесменам Подмосковья за шесть месяцев выдали 272,7 миллиона рублей в качестве льготных займов. Это на 50% больше, чем в 2020 году, сообщил телеканал "360".По словам министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, предпринимателей поддержали в областном фонде микрофинансирования. Министр добавила, что за первые шесть месяцев фонд выделил 125 льготных займов.Благодаря финансовым программам бизнес может развиваться на отдаленных территориях региона, открывать свое дело и предоставлять займы в социальной сфере, отметила Зиновьева

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)