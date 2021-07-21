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Малый бизнес МО поддержали займами на 270 млн рублей за полгода
Малый бизнес МО поддержали займами на 270 млн рублей за полгода - РИА Новости, 21.07.2021
Малый бизнес МО поддержали займами на 270 млн рублей за полгода
Бизнесменам Подмосковья за шесть месяцев выдали 272,7 миллиона рублей в качестве льготных займов. Это на 50% больше, чем в 2020 году, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:03
2021-07-21T19:03
2021-07-21T19:03
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бизнесменам Подмосковья за шесть месяцев выдали 272,7 миллиона рублей в качестве льготных займов. Это на 50% больше, чем в 2020 году, сообщил телеканал "360".По словам министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, предпринимателей поддержали в областном фонде микрофинансирования. Министр добавила, что за первые шесть месяцев фонд выделил 125 льготных займов.Благодаря финансовым программам бизнес может развиваться на отдаленных территориях региона, открывать свое дело и предоставлять займы в социальной сфере, отметила Зиновьева
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье)