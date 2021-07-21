https://ria.ru/20210721/belorussiya-1742183747.html

В Белоруссии предложили продлить срок полномочий парламента

В Белоруссии предложили продлить срок полномочий парламента - РИА Новости, 21.07.2021

В Белоруссии предложили продлить срок полномочий парламента

Срок полномочий парламента в Белоруссии предложено увеличить с четырех до пяти лет, а вместо двух парламентских сессий в год оставить одну - с сентября по июнь, РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:23

2021-07-21T12:23

2021-07-21T14:14

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МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Срок полномочий парламента в Белоруссии предложено увеличить с четырех до пяти лет, а вместо двух парламентских сессий в год оставить одну - с сентября по июнь, заявил глава комиссии по поправкам в конституцию, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии.Кроме того, по словам Миклашевича, комиссия считает необходимым определить в полном объеме законодательные полномочия парламента, расширить его контрольные полномочия и участие в решении кадровых вопросов. Предложено также расширить в конституции полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти."Закрепить (в конституции - ред.) полномочия правительства вносить президенту предложения о назначении и отзыве дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях. В целях повышения самостоятельности правительства исключить право президента отменять акты правительства", - рассказал Миклашевич.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.

https://ria.ru/20210721/belorussiya-1742166091.html

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741905135.html

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парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, белоруссия, в мире