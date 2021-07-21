https://ria.ru/20210721/belorussiya-1742167166.html

В Белоруссии предложили новый возрастной ценз для кандидата в президенты

В Белоруссии предложили новый возрастной ценз для кандидата в президенты - РИА Новости, 21.07.2021

В Белоруссии предложили новый возрастной ценз для кандидата в президенты

Конституционная комиссия Белоруссии предлагает повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного поста с 35 до 40 лет, заявил глава комиссии,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:03

2021-07-21T11:03

2021-07-21T14:23

александр лукашенко

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577646273_0:0:3450:1942_1920x0_80_0_0_76bca10129beb31dbbf8f4198bec9299.jpg

МИНСК, 21 июл — РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии предлагает повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного поста с 35 до 40 лет, заявил глава комиссии, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич."В разделе "Президент. Парламент. Правительство" предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз — 40 лет (сейчас 35 лет. — Прим. ред.), ценз оседлости — постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства — не иметь гражданства иностранного государства", — сказал Миклашевич.В Белоруссии готовится проект новой Конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021-го. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.В частности, среди предложений — наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в Конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.

https://ria.ru/20201116/lukashenko-1584800682.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, в мире, белоруссия