11:03 21.07.2021 (обновлено: 14:23 21.07.2021)
В Белоруссии предложили новый возрастной ценз для кандидата в президенты
Конституционная комиссия Белоруссии предложила ценз в 40 лет для кандидата в президенты
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДворец Независимости в Минске, где проходит церемония инаугурации избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко
МИНСК, 21 июл — РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии предлагает повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного поста с 35 до 40 лет, заявил глава комиссии, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.
"В разделе "Президент. Парламент. Правительство" предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз — 40 лет (сейчас 35 лет. — Прим. ред.), ценз оседлости — постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства — не иметь гражданства иностранного государства", — сказал Миклашевич.
В Белоруссии готовится проект новой Конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021-го. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
В частности, среди предложений — наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в Конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.