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ВТБ будет финансировать гражданские проекты "Вертолетов России"
ВТБ будет финансировать гражданские проекты "Вертолетов России" - РИА Новости, 21.07.2021
ВТБ будет финансировать гражданские проекты "Вертолетов России"
Банк ВТБ и холдинг "Вертолеты России" (ГК Ростех) заключили на МАКС-2021 соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование проектов гражданского... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:36
2021-07-21T13:36
вертолеты россии
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Банк ВТБ и холдинг "Вертолеты России" (ГК Ростех) заключили на МАКС-2021 соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование проектов гражданского вертолетостроения, сообщает банк.В соответствии с соглашением ВТБ будет участвовать в кредитовании гражданских производственных программ предприятий холдинга, финансировании его текущих и инвестиционных проектов. Банк также готов оказывать холдингу консультационные и информационные услуги в банковской, инвестиционной и финансовой сферах. ВТБ также подтвердил готовность выступить партнером в проектах создания сервисных хабов в ключевых регионах присутствия "Вертолетов России" для формирования оперативного ремонта и техобслуживания гражданских вертолетов.Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский."Мы полностью сосредоточены на реализации проектов исключительно гражданской тематики – таких как "Ансат", Ка-62 и других, имеющих значительные перспективы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Одновременно развиваем сотрудничество для реализации внешнеэкономических контрактов по поставкам и послепродажному обслуживанию вертолетной техники: только за минувшие полтора года успешно реализованы сделки на общую сумму более 22 миллиардов рублей. Заключенное сегодня соглашение внесет вклад в эффективное развитие гражданского вертолетостроения в России и поставку машин мирового уровня как для внутренних нужд, так и партнёрам из других стран", – приводятся в сообщении комментарий Лукьяненко.Как отметили в ВТБ, банк ранее предоставил финансирование предприятиям холдинга на реализацию производственных программ, разработку новой техники, ее экспортные и внутренние поставки на сумму более 150 миллиардов рублей.
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вертолеты россии, втб, новости компаний - экономика
13:36 21.07.2021
 

ВТБ будет финансировать гражданские проекты "Вертолетов России"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Банк ВТБ и холдинг "Вертолеты России" (ГК Ростех) заключили на МАКС-2021 соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование проектов гражданского вертолетостроения, сообщает банк.
В соответствии с соглашением ВТБ будет участвовать в кредитовании гражданских производственных программ предприятий холдинга, финансировании его текущих и инвестиционных проектов. Банк также готов оказывать холдингу консультационные и информационные услуги в банковской, инвестиционной и финансовой сферах. ВТБ также подтвердил готовность выступить партнером в проектах создания сервисных хабов в ключевых регионах присутствия "Вертолетов России" для формирования оперативного ремонта и техобслуживания гражданских вертолетов.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.
"Мы полностью сосредоточены на реализации проектов исключительно гражданской тематики – таких как "Ансат", Ка-62 и других, имеющих значительные перспективы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Одновременно развиваем сотрудничество для реализации внешнеэкономических контрактов по поставкам и послепродажному обслуживанию вертолетной техники: только за минувшие полтора года успешно реализованы сделки на общую сумму более 22 миллиардов рублей. Заключенное сегодня соглашение внесет вклад в эффективное развитие гражданского вертолетостроения в России и поставку машин мирового уровня как для внутренних нужд, так и партнёрам из других стран", – приводятся в сообщении комментарий Лукьяненко.
Как отметили в ВТБ, банк ранее предоставил финансирование предприятиям холдинга на реализацию производственных программ, разработку новой техники, ее экспортные и внутренние поставки на сумму более 150 миллиардов рублей.
 
Вертолеты РоссииВТБНовости компаний - Экономика
 
 
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