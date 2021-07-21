https://ria.ru/20210721/bank-1742197046.html

ВТБ будет финансировать гражданские проекты "Вертолетов России"

ВТБ будет финансировать гражданские проекты "Вертолетов России" - РИА Новости, 21.07.2021

ВТБ будет финансировать гражданские проекты "Вертолетов России"

Банк ВТБ и холдинг "Вертолеты России" (ГК Ростех) заключили на МАКС-2021 соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование проектов гражданского... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:36

2021-07-21T13:36

2021-07-21T13:36

вертолеты россии

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Банк ВТБ и холдинг "Вертолеты России" (ГК Ростех) заключили на МАКС-2021 соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование проектов гражданского вертолетостроения, сообщает банк.В соответствии с соглашением ВТБ будет участвовать в кредитовании гражданских производственных программ предприятий холдинга, финансировании его текущих и инвестиционных проектов. Банк также готов оказывать холдингу консультационные и информационные услуги в банковской, инвестиционной и финансовой сферах. ВТБ также подтвердил готовность выступить партнером в проектах создания сервисных хабов в ключевых регионах присутствия "Вертолетов России" для формирования оперативного ремонта и техобслуживания гражданских вертолетов.Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский."Мы полностью сосредоточены на реализации проектов исключительно гражданской тематики – таких как "Ансат", Ка-62 и других, имеющих значительные перспективы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Одновременно развиваем сотрудничество для реализации внешнеэкономических контрактов по поставкам и послепродажному обслуживанию вертолетной техники: только за минувшие полтора года успешно реализованы сделки на общую сумму более 22 миллиардов рублей. Заключенное сегодня соглашение внесет вклад в эффективное развитие гражданского вертолетостроения в России и поставку машин мирового уровня как для внутренних нужд, так и партнёрам из других стран", – приводятся в сообщении комментарий Лукьяненко.Как отметили в ВТБ, банк ранее предоставил финансирование предприятиям холдинга на реализацию производственных программ, разработку новой техники, ее экспортные и внутренние поставки на сумму более 150 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210714/premiya-1741271959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вертолеты россии, втб, новости компаний - экономика