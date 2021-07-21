https://ria.ru/20210721/antonov-1742122934.html

Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России

Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России - РИА Новости, 21.07.2021

Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России

Официальные лица в США пытаются использовать Киев для давления на Россию, хотя некоторые даже не знают, где Украина находится, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T02:17

2021-07-21T02:17

2021-07-21T02:38

верховная рада украины

киев

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анатолий антонов

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Официальные лица в США пытаются использовать Киев для давления на Россию, хотя некоторые даже не знают, где Украина находится, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Он заявил, что поведение США и есть то, что Вашингтон называет "вредоносной активностью" и приписывает ее РФ."Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? Украина слишком далеко. Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина", - подчеркнул Антонов.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210713/uvazhenie-1741016004.html

киев

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сша

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верховная рада украины, киев, россия, анатолий антонов, сша, украина, в мире