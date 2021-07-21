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Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России
Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России - РИА Новости, 21.07.2021
Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России
Официальные лица в США пытаются использовать Киев для давления на Россию, хотя некоторые даже не знают, где Украина находится, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T02:17
2021-07-21T02:38
верховная рада украины
киев
россия
анатолий антонов
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Официальные лица в США пытаются использовать Киев для давления на Россию, хотя некоторые даже не знают, где Украина находится, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Он заявил, что поведение США и есть то, что Вашингтон называет "вредоносной активностью" и приписывает ее РФ."Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? Украина слишком далеко. Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина", - подчеркнул Антонов.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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верховная рада украины, киев, россия, анатолий антонов, сша, украина, в мире
02:17 21.07.2021 (обновлено: 02:38 21.07.2021)
 
Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России

Посол Анатолий Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Официальные лица в США пытаются использовать Киев для давления на Россию, хотя некоторые даже не знают, где Украина находится, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мне кажется, что некоторые политические фигуры, политики, хотели бы использовать Украину как инструмент давления на Россию, для изменения независимой международной политики России, экономической политики", - заявил Антонов в эфире телеканала RT America.

Он заявил, что поведение США и есть то, что Вашингтон называет "вредоносной активностью" и приписывает ее РФ.
"Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? Украина слишком далеко. Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина", - подчеркнул Антонов.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 03:18
Антонов рассказал, что Россия требует от США
 
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