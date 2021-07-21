02:17 21.07.2021 (обновлено: 02:38 21.07.2021)
Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России
Посол Анатолий Антонов заявил, что США используют Украину для влияния на политику России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Официальные лица в США пытаются использовать Киев для давления на Россию, хотя некоторые даже не знают, где Украина находится, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мне кажется, что некоторые политические фигуры, политики, хотели бы использовать Украину как инструмент давления на Россию, для изменения независимой международной политики России, экономической политики", - заявил Антонов в эфире телеканала RT America.
Он заявил, что поведение США и есть то, что Вашингтон называет "вредоносной активностью" и приписывает ее РФ.
"Я не понимаю, какие политические интересы есть у администрации США на Украине? Украина слишком далеко. Я обсуждал эту проблему со многими политиками, иногда, я не шучу, не обманываю, но некоторые из них не знают, где Украина", - подчеркнул Антонов.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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