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В центральной Мексике застрелили журналиста
В центральной Мексике застрелили журналиста - РИА Новости, 20.07.2021
В центральной Мексике застрелили журналиста
Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении трех человек, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста Абраама Мендосы - РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T04:57
2021-07-20T06:37
мичоакан
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мексика
в мире
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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении трех человек, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста Абраама Мендосы - ранее в понедельник его застрелили в городе Морелия.В середине дня силовым структурам Мичоакана удалось обнаружить автомобиль с тремя людьми, предположительно причастными к нападению на журналиста, при них оказалось три единицы огнестрельного оружия. Следователи выясняют мотив убийства.С начала года в Мексике были убиты четыре журналиста. Всего по данным организации Articulo 19, с конца 2018 года, когда к власти в Мексике пришла администрация президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, был убит 21 работник СМИ.
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мичоакан, морелия, мексика, в мире
04:57 20.07.2021 (обновлено: 06:37 20.07.2021)
 
В центральной Мексике застрелили журналиста

Milenio: неизвестные застрелили журналиста в центральной Мексике, их задержали

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Gustavo Aguado
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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении трех человек, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста Абраама Мендосы - ранее в понедельник его застрелили в городе Морелия.

"Журналист и телеведущий Абраам Мендоса Мендоса был убит в этот понедельник несколькими выстрелами на востоке города Морелия, штат Мичоакан. В связи с этим генеральная прокуратура штата начала расследование в отношении трех человек, которые, вероятно, несут ответственность за убийство, совершенное сегодня днем ​​в районе Гертрудис Боканегра", - сообщило на своем сайте издание Milenio.

В середине дня силовым структурам Мичоакана удалось обнаружить автомобиль с тремя людьми, предположительно причастными к нападению на журналиста, при них оказалось три единицы огнестрельного оружия. Следователи выясняют мотив убийства.
С начала года в Мексике были убиты четыре журналиста. Всего по данным организации Articulo 19, с конца 2018 года, когда к власти в Мексике пришла администрация президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, был убит 21 работник СМИ.
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