https://ria.ru/20210720/zhurnalist-1741959427.html
В центральной Мексике застрелили журналиста
В центральной Мексике застрелили журналиста - РИА Новости, 20.07.2021
В центральной Мексике застрелили журналиста
Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении трех человек, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста Абраама Мендосы - РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T04:57
2021-07-20T04:57
2021-07-20T06:37
мичоакан
морелия
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:127:1467:952_1920x0_80_0_0_77f9988f88794995bbf94d6dff9e297a.jpg
МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении трех человек, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста Абраама Мендосы - ранее в понедельник его застрелили в городе Морелия.В середине дня силовым структурам Мичоакана удалось обнаружить автомобиль с тремя людьми, предположительно причастными к нападению на журналиста, при них оказалось три единицы огнестрельного оружия. Следователи выясняют мотив убийства.С начала года в Мексике были убиты четыре журналиста. Всего по данным организации Articulo 19, с конца 2018 года, когда к власти в Мексике пришла администрация президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, был убит 21 работник СМИ.
https://ria.ru/20210715/tyurma-1741315919.html
мичоакан
морелия
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_83:0:1387:978_1920x0_80_0_0_7c8eb912a461ab5c59fb8595c1a3648c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мичоакан, морелия, мексика, в мире
04:57 20.07.2021 (обновлено: 06:37 20.07.2021)
В центральной Мексике застрелили журналиста
Milenio: неизвестные застрелили журналиста в центральной Мексике, их задержали