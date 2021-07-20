https://ria.ru/20210720/zhurnalist-1741959427.html

В центральной Мексике застрелили журналиста

В центральной Мексике застрелили журналиста - РИА Новости, 20.07.2021

В центральной Мексике застрелили журналиста

Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении трех человек, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста Абраама Мендосы - РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T04:57

2021-07-20T04:57

2021-07-20T06:37

мичоакан

морелия

мексика

в мире

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МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении трех человек, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста Абраама Мендосы - ранее в понедельник его застрелили в городе Морелия.В середине дня силовым структурам Мичоакана удалось обнаружить автомобиль с тремя людьми, предположительно причастными к нападению на журналиста, при них оказалось три единицы огнестрельного оружия. Следователи выясняют мотив убийства.С начала года в Мексике были убиты четыре журналиста. Всего по данным организации Articulo 19, с конца 2018 года, когда к власти в Мексике пришла администрация президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, был убит 21 работник СМИ.

https://ria.ru/20210715/tyurma-1741315919.html

мичоакан

морелия

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2021

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мичоакан, морелия, мексика, в мире