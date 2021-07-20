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Железняк оценил заявление Порошенко о возвращении Крыма
Железняк оценил заявление Порошенко о возвращении Крыма - РИА Новости, 20.07.2021
Железняк оценил заявление Порошенко о возвращении Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко, пообещавший "забрать Крым за год", заискивает перед радикалами и западными спонсорами, это "пустая и бессмысленная... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:57
2021-07-20T11:57
россия
бахчисарай (крым)
петр порошенко
госдума рф
единая россия
сергей железняк
европа
оон
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, пообещавший "забрать Крым за год", заискивает перед радикалами и западными спонсорами, это "пустая и бессмысленная болтовня", заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").Накануне Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России, а также предложил через год встретить праздник в крымском Бахчисарае."Бравурные речи экс-президента Украины Порошенко по поводу возвращения Крыма через год в состав "незалежной" - пустая и бессмысленная болтовня. Провокационные высказывания Порошенко демонстрируют его заискивания перед радикалами и западными спонсорами. Крым является суверенной территорией Российской Федерации, и это факт, которому невозможно ничего противопоставить", - заявил Железняк.Также политик подчеркнул, что речи украинских политиканов по поводу нарушения прав коренных народов Крыма абсурдны. В России все народы, национальности и культуры имеют равные права, и это закреплено законом, добавил он."Лицемерие киевских политиков не имеет предела – они заявляют о правах выделенных ими отдельных категорий населения Украины, полностью игнорируя права огромного числа жителей страны – русских, белорусов, венгров, греков, болгар и других народов… Русофобский Запад, который потакает Украине с целью насолить России, к сожалению, пока слеп и глух к подобным проявлениям неофашизма. Здравомыслящие силы в Европе и мире обязаны обратить внимание и отреагировать на эти вопиющие факты, мы со своей стороны будем делать для этого все возможное, в том числе на уровне ООН", - подытожил Железняк.
https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html
https://ria.ru/20210716/krym-1741521356.html
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бахчисарай (крым)
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россия, бахчисарай (крым), петр порошенко, госдума рф, единая россия, сергей железняк, европа, оон
11:57 20.07.2021
 
Железняк оценил заявление Порошенко о возвращении Крыма

Железняк: слова Порошенко о Крыме – заискивание перед радикалами и западными спонсорами

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Владимир Железняк на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 июля 2018
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Владимир Железняк на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, пообещавший "забрать Крым за год", заискивает перед радикалами и западными спонсорами, это "пустая и бессмысленная болтовня", заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").
Накануне Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России, а также предложил через год встретить праздник в крымском Бахчисарае.
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"Бравурные речи экс-президента Украины Порошенко по поводу возвращения Крыма через год в состав "незалежной" - пустая и бессмысленная болтовня. Провокационные высказывания Порошенко демонстрируют его заискивания перед радикалами и западными спонсорами. Крым является суверенной территорией Российской Федерации, и это факт, которому невозможно ничего противопоставить", - заявил Железняк.
Также политик подчеркнул, что речи украинских политиканов по поводу нарушения прав коренных народов Крыма абсурдны. В России все народы, национальности и культуры имеют равные права, и это закреплено законом, добавил он.
"Лицемерие киевских политиков не имеет предела – они заявляют о правах выделенных ими отдельных категорий населения Украины, полностью игнорируя права огромного числа жителей страны – русских, белорусов, венгров, греков, болгар и других народов… Русофобский Запад, который потакает Украине с целью насолить России, к сожалению, пока слеп и глух к подобным проявлениям неофашизма. Здравомыслящие силы в Европе и мире обязаны обратить внимание и отреагировать на эти вопиющие факты, мы со своей стороны будем делать для этого все возможное, в том числе на уровне ООН", - подытожил Железняк.
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РоссияБахчисарай (Крым)Петр ПорошенкоГосдума РФЕдиная РоссияСергей ЖелезнякЕвропаООН
 
 
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