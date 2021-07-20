Железняк оценил заявление Порошенко о возвращении Крыма
Железняк: слова Порошенко о Крыме – заискивание перед радикалами и западными спонсорами
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Владимир Железняк на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 июля 2018
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, пообещавший "забрать Крым за год", заискивает перед радикалами и западными спонсорами, это "пустая и бессмысленная болтовня", заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").
Накануне Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России, а также предложил через год встретить праздник в крымском Бахчисарае.
"Бравурные речи экс-президента Украины Порошенко по поводу возвращения Крыма через год в состав "незалежной" - пустая и бессмысленная болтовня. Провокационные высказывания Порошенко демонстрируют его заискивания перед радикалами и западными спонсорами. Крым является суверенной территорией Российской Федерации, и это факт, которому невозможно ничего противопоставить", - заявил Железняк.
Также политик подчеркнул, что речи украинских политиканов по поводу нарушения прав коренных народов Крыма абсурдны. В России все народы, национальности и культуры имеют равные права, и это закреплено законом, добавил он.
"Лицемерие киевских политиков не имеет предела – они заявляют о правах выделенных ими отдельных категорий населения Украины, полностью игнорируя права огромного числа жителей страны – русских, белорусов, венгров, греков, болгар и других народов… Русофобский Запад, который потакает Украине с целью насолить России, к сожалению, пока слеп и глух к подобным проявлениям неофашизма. Здравомыслящие силы в Европе и мире обязаны обратить внимание и отреагировать на эти вопиющие факты, мы со своей стороны будем делать для этого все возможное, в том числе на уровне ООН", - подытожил Железняк.