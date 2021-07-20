https://ria.ru/20210720/zheleznyak-1742000874.html

Железняк оценил заявление Порошенко о возвращении Крыма

Железняк оценил заявление Порошенко о возвращении Крыма - РИА Новости, 20.07.2021

Железняк оценил заявление Порошенко о возвращении Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко, пообещавший "забрать Крым за год", заискивает перед радикалами и западными спонсорами, это "пустая и бессмысленная... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:57

2021-07-20T11:57

2021-07-20T11:57

россия

бахчисарай (крым)

петр порошенко

госдума рф

единая россия

сергей железняк

европа

оон

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, пообещавший "забрать Крым за год", заискивает перед радикалами и западными спонсорами, это "пустая и бессмысленная болтовня", заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").Накануне Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России, а также предложил через год встретить праздник в крымском Бахчисарае."Бравурные речи экс-президента Украины Порошенко по поводу возвращения Крыма через год в состав "незалежной" - пустая и бессмысленная болтовня. Провокационные высказывания Порошенко демонстрируют его заискивания перед радикалами и западными спонсорами. Крым является суверенной территорией Российской Федерации, и это факт, которому невозможно ничего противопоставить", - заявил Железняк.Также политик подчеркнул, что речи украинских политиканов по поводу нарушения прав коренных народов Крыма абсурдны. В России все народы, национальности и культуры имеют равные права, и это закреплено законом, добавил он."Лицемерие киевских политиков не имеет предела – они заявляют о правах выделенных ими отдельных категорий населения Украины, полностью игнорируя права огромного числа жителей страны – русских, белорусов, венгров, греков, болгар и других народов… Русофобский Запад, который потакает Украине с целью насолить России, к сожалению, пока слеп и глух к подобным проявлениям неофашизма. Здравомыслящие силы в Европе и мире обязаны обратить внимание и отреагировать на эти вопиющие факты, мы со своей стороны будем делать для этого все возможное, в том числе на уровне ООН", - подытожил Железняк.

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

https://ria.ru/20210716/krym-1741521356.html

россия

бахчисарай (крым)

европа

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россия, бахчисарай (крым), петр порошенко, госдума рф, единая россия, сергей железняк, европа, оон