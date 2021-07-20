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У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 20.07.2021
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с побережьем Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T00:29
2021-07-20T00:29
2021-07-20T00:29
папуа (индонезия)
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с побережьем Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 20.30 по времени UTC (23.30 мск) в 163 километрах к юго-западу от города Лоренгау в провинции Манус. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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папуа (индонезия), землетрясение, в мире
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7
У побережья Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7