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У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 20.07.2021
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с побережьем Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T00:29
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папуа (индонезия)
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с побережьем Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 20.30 по времени UTC (23.30 мск) в 163 километрах к юго-западу от города Лоренгау в провинции Манус. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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папуа (индонезия), землетрясение, в мире
00:29 20.07.2021
 
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

У побережья Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

© Фото : Marc DozierПапуа-Новая Гвинея, остров Кутубу
Папуа-Новая Гвинея, остров Кутубу - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Marc Dozier
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с побережьем Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 20.30 по времени UTC (23.30 мск) в 163 километрах к юго-западу от города Лоренгау в провинции Манус. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 18:47
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7
 
Папуа (Индонезия)ЗемлетрясениеВ мире
 
 
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