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У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 20.07.2021

У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с побережьем Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T00:29

2021-07-20T00:29

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папуа (индонезия)

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с побережьем Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 20.30 по времени UTC (23.30 мск) в 163 километрах к юго-западу от города Лоренгау в провинции Манус. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210718/iran-1741761803.html

папуа (индонезия)

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2021

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папуа (индонезия), землетрясение, в мире