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В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами
В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами - РИА Новости, 20.07.2021
В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами
Правоохранители задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому ранее прокуратура предъявила претензии по поводу РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:08
2021-07-20T21:03
россия
гумвд
воронежская область
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому ранее прокуратура предъявила претензии по поводу 22 объектов недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, следует из сообщения СУ СК по региону."По предварительным данным, 41-летний начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством в целях дальнейшего получения водительского удостоверения", — отметили в ведомстве.Сотрудник полиции отказался от предложенной взятки, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и дал подробные показания.В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. В материалах контроля за расходами, поступивших из ГУ МВД области, отмечалось, что родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент суд приостановил производство по делу.По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие" в заключении семи сделок "на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры о приобретении недвижимости. Прокуратура заявила, что не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", поэтому оно подлежит обращению в доход государства.Имя фигуранта дела не называлось, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля прошлого года был зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "Руководство Госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области был указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич. В конце апреля прошлого года Качкина перевели начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.
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россия, гумвд, воронежская область, воронеж, происшествия
18:08 20.07.2021 (обновлено: 21:03 20.07.2021)
 
В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами

В Воронеже задержали бывшего замначальника областного управления ГИБДД Качкина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому ранее прокуратура предъявила претензии по поводу 22 объектов недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, следует из сообщения СУ СК по региону.
"По предварительным данным, 41-летний начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством в целях дальнейшего получения водительского удостоверения", — отметили в ведомстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2020
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Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Сотрудник полиции отказался от предложенной взятки, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и дал подробные показания.
В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. В материалах контроля за расходами, поступивших из ГУ МВД области, отмечалось, что родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент суд приостановил производство по делу.
По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие" в заключении семи сделок "на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры о приобретении недвижимости. Прокуратура заявила, что не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", поэтому оно подлежит обращению в доход государства.
Имя фигуранта дела не называлось, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля прошлого года был зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "Руководство Госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области был указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич. В конце апреля прошлого года Качкина перевели начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.
Алексей Сафонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 13:43
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