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На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник

На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2021

На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник

Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:55

2021-07-20T12:55

2021-07-20T15:14

задержание главы угибдд ставрополья

алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)

происшествия

ставропольский край

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.Собеседник агентства не уточнил причину и другие детали операции.Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что вместе с главой УГИБДД по Ставрополью задержана "почти вся верхушка" управления, "более 35 сотрудников""Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и тому подобное", — написал он в Telegram-канале.Депутат также опубликовал фото дома главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.Официальным комментарием РИА Новости пока не располагает.

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание главы угибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), происшествия, ставропольский край