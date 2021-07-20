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На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник
На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2021
На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник
Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:55
2021-07-20T12:55
2021-07-20T15:14
задержание главы угибдд ставрополья
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
происшествия
ставропольский край
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.Собеседник агентства не уточнил причину и другие детали операции.Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что вместе с главой УГИБДД по Ставрополью задержана "почти вся верхушка" управления, "более 35 сотрудников""Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и тому подобное", — написал он в Telegram-канале.Депутат также опубликовал фото дома главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.Официальным комментарием РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
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задержание главы угибдд ставрополья, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), происшествия, ставропольский край