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Россиянина задержали в Белоруссии за изготовление и хранение марихуаны
Россиянина задержали в Белоруссии за изготовление и хранение марихуаны - РИА Новости, 20.07.2021
Россиянина задержали в Белоруссии за изготовление и хранение марихуаны
Гражданин РФ задержан в Белоруссии по подозрению в изготовлении и хранении марихуаны, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, сообщила во... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:01
2021-07-20T11:01
2021-07-20T11:01
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Гражданин РФ задержан в Белоруссии по подозрению в изготовлении и хранении марихуаны, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, сообщила во вторник пресс-служба минской милиции."Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Советского РУВД столицы вышли на 41-летнего жителя Российской Федерации, который в своей квартире в Минске оборудовал помещение для выращивания конопли", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале милиции.По данным ГУВД, помимо горшков с запрещенным растением, оперативники обнаружили более десяти граммов готового зелья и различные приспособления для его курения и выращивания. Как рассказали в пресс-службе, мужчина пояснил, что семена марихуаны заказал в интернет-магазине и занимался выращиванием для собственного употребления. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался."Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Проверяется причастность фигуранта к их сбыту", - добавили в пресс-службе.
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россия, мвд белоруссии, здоровье - общество, минск, белоруссия, происшествия
Россиянина задержали в Белоруссии за изготовление и хранение марихуаны
Гражданина России задержали в Минске по подозрению в изготовлении и хранении марихуаны