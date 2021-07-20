https://ria.ru/20210720/zaderzhanie-1741986238.html

Россиянина задержали в Белоруссии за изготовление и хранение марихуаны

Россиянина задержали в Белоруссии за изготовление и хранение марихуаны - РИА Новости, 20.07.2021

Россиянина задержали в Белоруссии за изготовление и хранение марихуаны

Гражданин РФ задержан в Белоруссии по подозрению в изготовлении и хранении марихуаны, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, сообщила во... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:01

2021-07-20T11:01

2021-07-20T11:01

россия

мвд белоруссии

здоровье - общество

минск

белоруссия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574169954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09212d6779a008a95c18ba0e2d4c548a.jpg

МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Гражданин РФ задержан в Белоруссии по подозрению в изготовлении и хранении марихуаны, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, сообщила во вторник пресс-служба минской милиции."Сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Советского РУВД столицы вышли на 41-летнего жителя Российской Федерации, который в своей квартире в Минске оборудовал помещение для выращивания конопли", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале милиции.По данным ГУВД, помимо горшков с запрещенным растением, оперативники обнаружили более десяти граммов готового зелья и различные приспособления для его курения и выращивания. Как рассказали в пресс-службе, мужчина пояснил, что семена марихуаны заказал в интернет-магазине и занимался выращиванием для собственного употребления. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался."Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Проверяется причастность фигуранта к их сбыту", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210618/lavrov-1737535985.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд белоруссии, здоровье - общество, минск, белоруссия, происшествия