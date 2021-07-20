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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210720/yurist-1741986537.html
Юрист дал совет автору идеи об ответственности за призыв не прививаться
Юрист дал совет автору идеи об ответственности за призыв не прививаться - РИА Новости, 20.07.2021
Юрист дал совет автору идеи об ответственности за призыв не прививаться
Тем, кто предлагает вводить уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19, следует перечитать 29-ю статью конституции, полагает... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:02
2021-07-20T12:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
владимир петров
константин чуйченко
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Тем, кто предлагает вводить уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19, следует перечитать 29-ю статью конституции, полагает глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям, сообщил RT со ссылкой на копию письма Петрова на имя министра юстиции Константина Чуйченко."Не считаю, что такая инициатива соответствует не только букве, но и духу закона... А лица, которые высказывают такие идеи, пусть перечитают 29-ю статью Конституции РФ", - сказал Грибаков РИА Новости.Он добавил, что определенную точку зрения нельзя навязывать обществу через страх применения уголовного закона, поскольку в ряде сфер нужно действовать другими методами – например, разъяснительной работой. По его мнению, введение ответственности за призывы может отвратить людей от вакцинирования.Согласно 29-й статье Конституции РФ, каждому гарантируется свобода мысли и слова, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Кроме того, согласно этой статье, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них, а также гарантируется свобода СМИ и запрещается цензура.
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/vaktsina-1741886675.html
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коронавирус covid-19, россия, владимир петров, константин чуйченко, общество
11:02 20.07.2021 (обновлено: 12:33 20.07.2021)
 
Юрист дал совет автору идеи об ответственности за призыв не прививаться

Юрист Александр Грибаков дал совет автору идеи об ответственности за призывы не прививаться

© Фото : Пресс-служба Администрации ОмскаМэр Омска Оксана Фадина сделала прививку от коронавируса
Мэр Омска Оксана Фадина сделала прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Пресс-служба Администрации Омска
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Тем, кто предлагает вводить уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19, следует перечитать 29-ю статью конституции, полагает глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям, сообщил RT со ссылкой на копию письма Петрова на имя министра юстиции Константина Чуйченко.
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"Не считаю, что такая инициатива соответствует не только букве, но и духу закона... А лица, которые высказывают такие идеи, пусть перечитают 29-ю статью Конституции РФ", - сказал Грибаков РИА Новости.
Он добавил, что определенную точку зрения нельзя навязывать обществу через страх применения уголовного закона, поскольку в ряде сфер нужно действовать другими методами – например, разъяснительной работой. По его мнению, введение ответственности за призывы может отвратить людей от вакцинирования.
Согласно 29-й статье Конституции РФ, каждому гарантируется свобода мысли и слова, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Кроме того, согласно этой статье, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них, а также гарантируется свобода СМИ и запрещается цензура.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПетровКонстантин ЧуйченкоОбщество
 
 
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