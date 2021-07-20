https://ria.ru/20210720/vzryv-1741959788.html

На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв

На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв - РИА Новости, 20.07.2021

На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв

Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хэнань, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T05:04

2021-07-20T05:04

2021-07-20T07:08

китай

взрыв

в мире

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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хэнань, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.ЧП произошло на заводе в городе Дэнфэн, на место происшествия прибыли экстренные службы, информации о пострадавших пока не поступало.По распространившимся в сети кадрам с места происшествия видно, что взрыв был достаточно мощный, после него образовался клуб белого дыма в виде гриба.Других деталей происшествия пока не приводится.

https://ria.ru/20210717/kitay-1741639047.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, взрыв, в мире