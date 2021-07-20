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На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв - РИА Новости, 20.07.2021
На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хэнань, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T05:04
2021-07-20T05:04
2021-07-20T07:08
китай
взрыв
в мире
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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хэнань, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.ЧП произошло на заводе в городе Дэнфэн, на место происшествия прибыли экстренные службы, информации о пострадавших пока не поступало.По распространившимся в сети кадрам с места происшествия видно, что взрыв был достаточно мощный, после него образовался клуб белого дыма в виде гриба.Других деталей происшествия пока не приводится.
https://ria.ru/20210717/kitay-1741639047.html
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китай, взрыв, в мире
05:04 20.07.2021 (обновлено: 07:08 20.07.2021)
На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв