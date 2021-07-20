Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/vzryv-1741959788.html
На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв - РИА Новости, 20.07.2021
На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хэнань, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T05:04
2021-07-20T07:08
китай
взрыв
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/19574/84/195748485_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_33a97b51bdd35d4fb8ea857f59dcf606.jpg
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хэнань, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.ЧП произошло на заводе в городе Дэнфэн, на место происшествия прибыли экстренные службы, информации о пострадавших пока не поступало.По распространившимся в сети кадрам с места происшествия видно, что взрыв был достаточно мощный, после него образовался клуб белого дыма в виде гриба.Других деталей происшествия пока не приводится.
https://ria.ru/20210717/kitay-1741639047.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/19574/84/195748485_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_91333090eba690e381360b48cc43ad3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, взрыв, в мире
05:04 20.07.2021 (обновлено: 07:08 20.07.2021)
 
На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв

На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв

© Flickr / JohnSebКитайская полиция
Китайская полиция - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Flickr / JohnSeb
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Взрыв произошел на одном из заводов в провинции Хэнань, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.
ЧП произошло на заводе в городе Дэнфэн, на место происшествия прибыли экстренные службы, информации о пострадавших пока не поступало.
По распространившимся в сети кадрам с места происшествия видно, что взрыв был достаточно мощный, после него образовался клуб белого дыма в виде гриба.
Других деталей происшествия пока не приводится.
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 08:50
При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих
 
КитайВзрывВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56ФСВТС проведет крупные переговоры с иностранными делегациями на МАКС-2021
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
Лента новостейМолния