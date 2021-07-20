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Аэропорт Внуково возобновил работу курилок
Аэропорт Внуково возобновил работу курилок - РИА Новости, 20.07.2021
Аэропорт Внуково возобновил работу курилок
Во Внуково снова заработали курительные комнаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:04
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Во Внуково снова заработали курительные комнаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Пассажиры международных линий могут воспользоваться услугой с 9 июля, внутренних — с 12-го.Всего в аэропорту четыре курилки в зонах посадки: около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29 (внешние перелеты), а также возле телетрапов № 8 и № 17 (домашние). Также недавно появилась специальная зона в бизнес-зале Art Lounge.Эти помещения могут вместить одновременно до восьми человек, но сейчас из-за пандемии разрешено заходить только по двое.
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11:04 20.07.2021 (обновлено: 12:21 20.07.2021)
 
Аэропорт Внуково возобновил работу курилок

Курительные комнаты вновь открылись в аэропорту Внуково

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Во Внуково снова заработали курительные комнаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажиры международных линий могут воспользоваться услугой с 9 июля, внутренних — с 12-го.
Всего в аэропорту четыре курилки в зонах посадки: около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29 (внешние перелеты), а также возле телетрапов № 8 и № 17 (домашние). Также недавно появилась специальная зона в бизнес-зале Art Lounge.

"Курительные комнаты полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха", — сказано в релизе.

Эти помещения могут вместить одновременно до восьми человек, но сейчас из-за пандемии разрешено заходить только по двое.
Курительная комната - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
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Минздрав призвал аэропорты отказаться от стильного оформления курилок
 
 
 
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