https://ria.ru/20210720/vnukovo-1741987238.html

Аэропорт Внуково возобновил работу курилок

Аэропорт Внуково возобновил работу курилок - РИА Новости, 20.07.2021

Аэропорт Внуково возобновил работу курилок

Во Внуково снова заработали курительные комнаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:04

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Во Внуково снова заработали курительные комнаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Пассажиры международных линий могут воспользоваться услугой с 9 июля, внутренних — с 12-го.Всего в аэропорту четыре курилки в зонах посадки: около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29 (внешние перелеты), а также возле телетрапов № 8 и № 17 (домашние). Также недавно появилась специальная зона в бизнес-зале Art Lounge.Эти помещения могут вместить одновременно до восьми человек, но сейчас из-за пандемии разрешено заходить только по двое.

https://ria.ru/20200722/1574688604.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60