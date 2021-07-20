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Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин
Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин - РИА Новости, 20.07.2021
Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин
Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, второй - более 2,2 миллиона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:13
2021-07-20T13:13
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, второй - более 2,2 миллиона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Благодаря добросовестному труду медицинских работников в Москве с 5 декабря 2020 года осуществляется массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Всего в столице вакцинировано свыше 4 миллионов человек, из них вторым компонентом – свыше 2,2 миллиона человек", - говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы со ссылкой на Собянина.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
13:13 20.07.2021
 
Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин

Мэр Собянин: более четырех миллионов москвичей получили первый компонент вакцины от коронавируса

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, второй - более 2,2 миллиона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Благодаря добросовестному труду медицинских работников в Москве с 5 декабря 2020 года осуществляется массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Всего в столице вакцинировано свыше 4 миллионов человек, из них вторым компонентом – свыше 2,2 миллиона человек", - говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы со ссылкой на Собянина.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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