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Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин

Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин - РИА Новости, 20.07.2021

Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, второй - более 2,2 миллиона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:13

2021-07-20T13:13

2021-07-20T13:13

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вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, второй - более 2,2 миллиона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Благодаря добросовестному труду медицинских работников в Москве с 5 декабря 2020 года осуществляется массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Всего в столице вакцинировано свыше 4 миллионов человек, из них вторым компонентом – свыше 2,2 миллиона человек", - говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы со ссылкой на Собянина.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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