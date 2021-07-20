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Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин
Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин - РИА Новости, 20.07.2021
Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин
Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, второй - более 2,2 миллиона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:13
2021-07-20T13:13
2021-07-20T13:13
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сергей собянин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, второй - более 2,2 миллиона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Благодаря добросовестному труду медицинских работников в Москве с 5 декабря 2020 года осуществляется массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Всего в столице вакцинировано свыше 4 миллионов человек, из них вторым компонентом – свыше 2,2 миллиона человек", - говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы со ссылкой на Собянина.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Более четырех миллионов москвичей привились от COVID-19, сообщил Собянин
Мэр Собянин: более четырех миллионов москвичей получили первый компонент вакцины от коронавируса