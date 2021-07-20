ЕР дала рекомендации участникам выборов
"Единая Россия" рекомендовала вакцинироваться кандидатам, агитаторам и наблюдателям от всех партий
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка к досрочному голосованию на выборах губернатора Иркутской области
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" рекомендует кандидатам, агитаторам и наблюдателям от партий в ходе выборов пройти вакцинацию для безопасности людей, следует из заявления, опубликованного в официальном телеграмм-канале партии.
"В целях обеспечения безопасности людей рекомендовать кандидатам, агитаторам и наблюдателям от партий пройти вакцинацию", - говорится в заявлении.
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который входит в пятерку лидеров списка "Единой России" также призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми.
"Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки", - сказал Проценко.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.