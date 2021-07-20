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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742008421.html
ЕР дала рекомендации участникам выборов
ЕР дала рекомендации участникам выборов - РИА Новости, 20.07.2021
ЕР дала рекомендации участникам выборов
Партия "Единая Россия" рекомендует кандидатам, агитаторам и наблюдателям от партий в ходе выборов пройти вакцинацию для безопасности людей, следует из... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:31
2021-07-20T12:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
выборы в государственную думу
здоровье - общество
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" рекомендует кандидатам, агитаторам и наблюдателям от партий в ходе выборов пройти вакцинацию для безопасности людей, следует из заявления, опубликованного в официальном телеграмм-канале партии.Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который входит в пятерку лидеров списка "Единой России" также призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми."Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки", - сказал Проценко.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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вакцинация россиян от covid-19, выборы в государственную думу, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, политика
12:31 20.07.2021
 
ЕР дала рекомендации участникам выборов

"Единая Россия" рекомендовала вакцинироваться кандидатам, агитаторам и наблюдателям от всех партий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка к досрочному голосованию на выборах губернатора Иркутской области
Подготовка избирательного участка к досрочному голосованию на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" рекомендует кандидатам, агитаторам и наблюдателям от партий в ходе выборов пройти вакцинацию для безопасности людей, следует из заявления, опубликованного в официальном телеграмм-канале партии.
"В целях обеспечения безопасности людей рекомендовать кандидатам, агитаторам и наблюдателям от партий пройти вакцинацию", - говорится в заявлении.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который входит в пятерку лидеров списка "Единой России" также призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми.
"Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки", - сказал Проценко.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Выборы в Государственную думуЗдоровье - ОбществоГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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