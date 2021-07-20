https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742008421.html

ЕР дала рекомендации участникам выборов

ЕР дала рекомендации участникам выборов - РИА Новости, 20.07.2021

ЕР дала рекомендации участникам выборов

Партия "Единая Россия" рекомендует кандидатам, агитаторам и наблюдателям от партий в ходе выборов пройти вакцинацию для безопасности людей, следует из... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:31

2021-07-20T12:31

2021-07-20T12:31

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

выборы в государственную думу

здоровье - общество

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единая россия

политика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" рекомендует кандидатам, агитаторам и наблюдателям от партий в ходе выборов пройти вакцинацию для безопасности людей, следует из заявления, опубликованного в официальном телеграмм-канале партии.Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который входит в пятерку лидеров списка "Единой России" также призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми."Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки", - сказал Проценко.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, выборы в государственную думу, здоровье - общество, госдума рф, единая россия, политика