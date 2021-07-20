https://ria.ru/20210720/vaktsina-1742086099.html
В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона"
В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 20.07.2021
В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона"
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" в объеме 720 тысяч доз отправлена в регионы России, в Москву препарат уже поступил в объеме 40,4 тысячи доз, сообщается... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:11
2021-07-20T18:11
2021-07-20T18:23
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737382447_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_27a6217e2bb8b0f4fd06966a45a099cd.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" в объеме 720 тысяч доз отправлена в регионы России, в Москву препарат уже поступил в объеме 40,4 тысячи доз, сообщается в официальном Telegram-канале вакцины.Уточняется, что в Москву уже поступили 40,4 тысячи доз вакцины, в ближайшее время она будет распределена по пунктам вакцинации.На сегодняшний день в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона", отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210720/epivakkorona-1741965210.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737382447_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_08595f18b23b1d141e1f4d49d5328d10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус covid-19
18:11 20.07.2021 (обновлено: 18:23 20.07.2021)
В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона"
Очередная партия "ЭпиВакКороны" в объеме 720 тысяч доз направлена в регионы