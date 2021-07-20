https://ria.ru/20210720/vaktsina-1742086099.html

В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона"

В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 20.07.2021

В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона"

Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" в объеме 720 тысяч доз отправлена в регионы России, в Москву препарат уже поступил в объеме 40,4 тысячи доз, сообщается... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:11

2021-07-20T18:11

2021-07-20T18:23

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" в объеме 720 тысяч доз отправлена в регионы России, в Москву препарат уже поступил в объеме 40,4 тысячи доз, сообщается в официальном Telegram-канале вакцины.Уточняется, что в Москву уже поступили 40,4 тысячи доз вакцины, в ближайшее время она будет распределена по пунктам вакцинации.На сегодняшний день в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона", отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210720/epivakkorona-1741965210.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус covid-19