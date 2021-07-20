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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/vaktsina-1742086099.html
В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона"
В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона" - РИА Новости, 20.07.2021
В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона"
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" в объеме 720 тысяч доз отправлена в регионы России, в Москву препарат уже поступил в объеме 40,4 тысячи доз, сообщается... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:11
2021-07-20T18:23
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" в объеме 720 тысяч доз отправлена в регионы России, в Москву препарат уже поступил в объеме 40,4 тысячи доз, сообщается в официальном Telegram-канале вакцины.Уточняется, что в Москву уже поступили 40,4 тысячи доз вакцины, в ближайшее время она будет распределена по пунктам вакцинации.На сегодняшний день в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона", отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210720/epivakkorona-1741965210.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус covid-19
18:11 20.07.2021 (обновлено: 18:23 20.07.2021)
 
В регионы направили новую партию вакцины "ЭпиВакКорона"

Очередная партия "ЭпиВакКороны" в объеме 720 тысяч доз направлена в регионы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Ампула с вакциной от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" в объеме 720 тысяч доз отправлена в регионы России, в Москву препарат уже поступил в объеме 40,4 тысячи доз, сообщается в официальном Telegram-канале вакцины.
"Двадцатого июля начались отправки новой партии вакцины "ЭпиВакКорона" в субъекты Российской Федерации. Объём очередной партии составляет 720 тысяч доз", - говорится в сообщении.
Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Уточняется, что в Москву уже поступили 40,4 тысячи доз вакцины, в ближайшее время она будет распределена по пунктам вакцинации.
На сегодняшний день в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона", отмечается в сообщении.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус COVID-19
 
 
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