https://ria.ru/20210720/vaktsina-1742081624.html

В ЕС началась экспертиза французской вакцины от COVID-19

В ЕС началась экспертиза французской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021

В ЕС началась экспертиза французской вакцины от COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА во вторник начало процедуру постепенной экспертизы rolling review в отношении вакцины против коронавируса... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:52

2021-07-20T17:52

2021-07-20T17:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

sanofi

johnson & johnson

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА во вторник начало процедуру постепенной экспертизы rolling review в отношении вакцины против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur, говорится в заявлении регулятора."Решение о начале экспертизы основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследований у взрослых… ЕМА будет оценивать данные по мере их поступления. Оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточно доказательств для подачи официальной заявки на получение регистрационного удостоверения", - указывается в документе.В ЕС уточнили, что препарат будет исследован на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.В настоящее время регулятор уже проводит процедуру постепенной экспертизы в отношении четырех других вакцин: Sinovac, CureVac, Novavax и российской "Спутник V".Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Для вакцинации детей от 12 лет рекомендована пока только вакцина Pfizer, до конца июля ожидается также одобрение вакцины Moderna.Европейский союз намерен к концу июля полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже полностью вакцинированы более 50% взрослых жителей союза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , sanofi, johnson & johnson, в мире