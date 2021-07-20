https://ria.ru/20210720/vaktsina-1742081624.html
В ЕС началась экспертиза французской вакцины от COVID-19
В ЕС началась экспертиза французской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021
В ЕС началась экспертиза французской вакцины от COVID-19
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА во вторник начало процедуру постепенной экспертизы rolling review в отношении вакцины против коронавируса... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:52
2021-07-20T17:52
2021-07-20T17:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
sanofi
johnson & johnson
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА во вторник начало процедуру постепенной экспертизы rolling review в отношении вакцины против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur, говорится в заявлении регулятора."Решение о начале экспертизы основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследований у взрослых… ЕМА будет оценивать данные по мере их поступления. Оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточно доказательств для подачи официальной заявки на получение регистрационного удостоверения", - указывается в документе.В ЕС уточнили, что препарат будет исследован на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.В настоящее время регулятор уже проводит процедуру постепенной экспертизы в отношении четырех других вакцин: Sinovac, CureVac, Novavax и российской "Спутник V".Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Для вакцинации детей от 12 лет рекомендована пока только вакцина Pfizer, до конца июля ожидается также одобрение вакцины Moderna.Европейский союз намерен к концу июля полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже полностью вакцинированы более 50% взрослых жителей союза.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , sanofi, johnson & johnson, в мире
В ЕС началась экспертиза французской вакцины от COVID-19
В ЕС началась экспертиза французской вакцины от COVID-19 Vidprevtyn компании Sanofi Pasteur
БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости.
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА во вторник начало процедуру постепенной экспертизы rolling review в отношении вакцины против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi
Pasteur, говорится в заявлении регулятора.
"Решение о начале экспертизы основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследований у взрослых… ЕМА будет оценивать данные по мере их поступления. Оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточно доказательств для подачи официальной заявки на получение регистрационного удостоверения", - указывается в документе.
В ЕС уточнили, что препарат будет исследован на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
В настоящее время регулятор уже проводит процедуру постепенной экспертизы в отношении четырех других вакцин: Sinovac, CureVac, Novavax и российской "Спутник V".
Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca
и Johnson&Johnson
. Для вакцинации детей от 12 лет рекомендована пока только вакцина Pfizer, до конца июля ожидается также одобрение вакцины Moderna.
Европейский союз намерен к концу июля полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже полностью вакцинированы более 50% взрослых жителей союза.