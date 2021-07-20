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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/vaktsina-1742048955.html
В Калининграде опровергли данные о неправильном хранении вакцины от COVID
В Калининграде опровергли данные о неправильном хранении вакцины от COVID - РИА Новости, 20.07.2021
В Калининграде опровергли данные о неправильном хранении вакцины от COVID
Управление Роспотребнадзора пл Калининградской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о нарушении в поликлинике поселка Янтарный режима хранения... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:34
2021-07-20T15:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
янтарный
калининградская область
общество
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КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора пл Калининградской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о нарушении в поликлинике поселка Янтарный режима хранения вакцины от коронавируса "Спутник V".В ряде пабликов в соцсетях были размещены фотографии коробки от вакцины, которые сопровождались комментариями о том, что таким образом в поликлинике поселка городского типа Янтарный хранится вакцина от коронавируса."Размещенные в соцсетях фотографии пустых коробок из-под вакцины "Гам-Ковид-Вак", которые посерийно для утилизации сдаются старшей медицинской сестре (на них имеется QR-код), в момент фотоснимка находились на переписи серии коробок", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что управление контролирует не только организацию вакцинации в регионе, но и соблюдение "холодовой цепи" на этапах транспортировки, хранения и получения прививки пациентом. "Холодовая цепь", которая позволяет сохранить иммуногенность вакцины, включает в себя холодильное оборудование, специально обученный персонал по его обслуживанию и систему контроля температурного режима.С 23 июня из-за распространения коронавируса в регионе была введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в частности, для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо было привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий. Затем срок вакцинации продлили до 30 августа.
https://ria.ru/20210720/posledstvie-1741952675.html
https://ria.ru/20210720/epivakkorona-1741965210.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), янтарный, калининградская область, общество
15:34 20.07.2021
 
В Калининграде опровергли данные о неправильном хранении вакцины от COVID

Калининградский Роспотребнадзор опроверг данные о неправильном хранении вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора пл Калининградской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о нарушении в поликлинике поселка Янтарный режима хранения вакцины от коронавируса "Спутник V".
В ряде пабликов в соцсетях были размещены фотографии коробки от вакцины, которые сопровождались комментариями о том, что таким образом в поликлинике поселка городского типа Янтарный хранится вакцина от коронавируса.
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"Размещенные в соцсетях фотографии пустых коробок из-под вакцины "Гам-Ковид-Вак", которые посерийно для утилизации сдаются старшей медицинской сестре (на них имеется QR-код), в момент фотоснимка находились на переписи серии коробок", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что управление контролирует не только организацию вакцинации в регионе, но и соблюдение "холодовой цепи" на этапах транспортировки, хранения и получения прививки пациентом. "Холодовая цепь", которая позволяет сохранить иммуногенность вакцины, включает в себя холодильное оборудование, специально обученный персонал по его обслуживанию и систему контроля температурного режима.
С 23 июня из-за распространения коронавируса в регионе была введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в частности, для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо было привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий. Затем срок вакцинации продлили до 30 августа.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯнтарныйКалининградская областьОбщество
 
 
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