https://ria.ru/20210720/vaktsina-1742048955.html

В Калининграде опровергли данные о неправильном хранении вакцины от COVID

В Калининграде опровергли данные о неправильном хранении вакцины от COVID - РИА Новости, 20.07.2021

В Калининграде опровергли данные о неправильном хранении вакцины от COVID

Управление Роспотребнадзора пл Калининградской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о нарушении в поликлинике поселка Янтарный режима хранения... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:34

2021-07-20T15:34

2021-07-20T15:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

янтарный

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора пл Калининградской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о нарушении в поликлинике поселка Янтарный режима хранения вакцины от коронавируса "Спутник V".В ряде пабликов в соцсетях были размещены фотографии коробки от вакцины, которые сопровождались комментариями о том, что таким образом в поликлинике поселка городского типа Янтарный хранится вакцина от коронавируса."Размещенные в соцсетях фотографии пустых коробок из-под вакцины "Гам-Ковид-Вак", которые посерийно для утилизации сдаются старшей медицинской сестре (на них имеется QR-код), в момент фотоснимка находились на переписи серии коробок", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что управление контролирует не только организацию вакцинации в регионе, но и соблюдение "холодовой цепи" на этапах транспортировки, хранения и получения прививки пациентом. "Холодовая цепь", которая позволяет сохранить иммуногенность вакцины, включает в себя холодильное оборудование, специально обученный персонал по его обслуживанию и систему контроля температурного режима.С 23 июня из-за распространения коронавируса в регионе была введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в частности, для работающих в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, бытовых услуг, для государственных и муниципальных служащих, представителей органов власти и некоторых других групп. До 20 августа необходимо было привить двумя компонентами вакцины не менее 60% сотрудников этих категорий. Затем срок вакцинации продлили до 30 августа.

https://ria.ru/20210720/posledstvie-1741952675.html

https://ria.ru/20210720/epivakkorona-1741965210.html

янтарный

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), янтарный, калининградская область, общество