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https://ria.ru/20210720/ukraina-1742054783.html
Украина вряд ли в обозримом будущем вступит в ЕС и НАТО, заявил Козак
Украина вряд ли в обозримом будущем вступит в ЕС и НАТО, заявил Козак - РИА Новости, 20.07.2021
Украина вряд ли в обозримом будущем вступит в ЕС и НАТО, заявил Козак
Украина вряд ли в обозримом будущем станет членом ЕС и НАТО, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:03
2021-07-20T16:06
евросоюз
дмитрий козак
киев
нато
украина
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украина вряд ли в обозримом будущем станет членом ЕС и НАТО, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак."По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем", - сказал он в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ.Козак отметил, что вступление в любые альянсы является суверенным правом Украины. "Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить страну в барьер между Европой и РФ, в "плацдарм против РФ". Он также отметил, что на Украине идет милитаризация, наряду с этим - прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами.Украина предпринимает не первый год попытки вступить в НАТО, однако, по прогнозам экспертов, это вряд ли произойдет в ближайшем будущем.
https://ria.ru/20210720/ukraina-1742019010.html
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евросоюз, дмитрий козак, киев, нато, украина
16:03 20.07.2021 (обновлено: 16:06 20.07.2021)
 
Украина вряд ли в обозримом будущем вступит в ЕС и НАТО, заявил Козак

Замруководителя АП Козак: Украина вряд ли в ближайшее время вступит в ЕС и НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украина вряд ли в обозримом будущем станет членом ЕС и НАТО, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем", - сказал он в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ.
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Козак отметил, что вступление в любые альянсы является суверенным правом Украины. "Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить страну в барьер между Европой и РФ, в "плацдарм против РФ". Он также отметил, что на Украине идет милитаризация, наряду с этим - прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами.
Украина предпринимает не первый год попытки вступить в НАТО, однако, по прогнозам экспертов, это вряд ли произойдет в ближайшем будущем.
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ЕвросоюзДмитрий КозакКиевНАТОУкраина
 
 
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