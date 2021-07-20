16:03 20.07.2021 (обновлено: 16:06 20.07.2021)
Украина вряд ли в обозримом будущем вступит в ЕС и НАТО, заявил Козак
Замруководителя АП Козак: Украина вряд ли в ближайшее время вступит в ЕС и НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украина вряд ли в обозримом будущем станет членом ЕС и НАТО, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем", - сказал он в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ.
Козак отметил, что вступление в любые альянсы является суверенным правом Украины. "Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить страну в барьер между Европой и РФ, в "плацдарм против РФ". Он также отметил, что на Украине идет милитаризация, наряду с этим - прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами.
Украина предпринимает не первый год попытки вступить в НАТО, однако, по прогнозам экспертов, это вряд ли произойдет в ближайшем будущем.