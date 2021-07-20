https://ria.ru/20210720/ukraina-1742054783.html

Украина вряд ли в обозримом будущем вступит в ЕС и НАТО, заявил Козак

Украина вряд ли в обозримом будущем вступит в ЕС и НАТО, заявил Козак - РИА Новости, 20.07.2021

Украина вряд ли в обозримом будущем вступит в ЕС и НАТО, заявил Козак

Украина вряд ли в обозримом будущем станет членом ЕС и НАТО, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:03

2021-07-20T16:03

2021-07-20T16:06

евросоюз

дмитрий козак

киев

нато

украина

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украина вряд ли в обозримом будущем станет членом ЕС и НАТО, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак."По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем", - сказал он в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ.Козак отметил, что вступление в любые альянсы является суверенным правом Украины. "Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить страну в барьер между Европой и РФ, в "плацдарм против РФ". Он также отметил, что на Украине идет милитаризация, наряду с этим - прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами.Украина предпринимает не первый год попытки вступить в НАТО, однако, по прогнозам экспертов, это вряд ли произойдет в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20210720/ukraina-1742019010.html

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

киев

украина

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евросоюз, дмитрий козак, киев, нато, украина