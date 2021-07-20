16:01 20.07.2021 (обновлено: 16:08 20.07.2021)
Козак оценил международную реакцию на российские военные учения
Замруководителя администрации президента Козак: реакция на российские военные учения была избыточной
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. РФ не стягивала весной войска к границе с Украиной в ответ на действия Киева, была плановая ежегодная проверка боеготовности ВС, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.
"Не было никакого "ответа на действия Киева". Была плановая ежегодная проверка практической боеготовности Вооруженных сил России после осенне-зимнего учебного периода", - сказал Козак, отвечая на вопрос о том, было ли стягивание Россией войск к российско-украинской границе ответом на действия Киева.
"Как и в предыдущие годы, учения проводились на всей территории Российской Федерации от Дальнего Востока до Калининграда", - подчеркнул он.
Бурная международная реакция на военные учения РФ вблизи границы с Украиной, иногда балансирующая на грани военной истерии, была явно избыточной, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Бурная международная реакция на эти учения, иногда балансирующая на грани военной истерии, была явно избыточной", - сказал Козак в интервью.
"Вольно или невольно фокус внимания был смещен с реального обострения боевых действий на юго-востоке Украины, которое началось с конца прошлого года и не остановлено сегодня. А ведь речь идет о гибели мирных людей и разрушениях жизненно необходимой гражданской инфраструктуры", - отметил Козак.
Западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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