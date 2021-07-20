https://ria.ru/20210720/ukraina-1742054163.html

Козак оценил международную реакцию на российские военные учения

Козак оценил международную реакцию на российские военные учения - РИА Новости, 20.07.2021

Козак оценил международную реакцию на российские военные учения

РФ не стягивала весной войска к границе с Украиной в ответ на действия Киева, была плановая ежегодная проверка боеготовности ВС, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:01

2021-07-20T16:01

2021-07-20T16:08

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. РФ не стягивала весной войска к границе с Украиной в ответ на действия Киева, была плановая ежегодная проверка боеготовности ВС, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции."Не было никакого "ответа на действия Киева". Была плановая ежегодная проверка практической боеготовности Вооруженных сил России после осенне-зимнего учебного периода", - сказал Козак, отвечая на вопрос о том, было ли стягивание Россией войск к российско-украинской границе ответом на действия Киева."Как и в предыдущие годы, учения проводились на всей территории Российской Федерации от Дальнего Востока до Калининграда", - подчеркнул он.Бурная международная реакция на военные учения РФ вблизи границы с Украиной, иногда балансирующая на грани военной истерии, была явно избыточной, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Бурная международная реакция на эти учения, иногда балансирующая на грани военной истерии, была явно избыточной", - сказал Козак в интервью."Вольно или невольно фокус внимания был смещен с реального обострения боевых действий на юго-востоке Украины, которое началось с конца прошлого года и не остановлено сегодня. А ведь речь идет о гибели мирных людей и разрушениях жизненно необходимой гражданской инфраструктуры", - отметил Козак.Западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210720/ukraina-1742019010.html

https://ria.ru/20210719/golod-1741784519.html

https://ria.ru/20210717/raspad-1741688860.html

франция

россия

киев

украина

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верховная рада украины, сергей шойгу, франция, россия, дмитрий козак, киев, украина, в мире