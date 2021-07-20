https://ria.ru/20210720/ubiystvo-1742005656.html

Жителя Пермского края заподозрили в убийстве сына

Жителя Пермского края заподозрили в убийстве сына - РИА Новости, 20.07.2021

Жителя Пермского края заподозрили в убийстве сына

Житель Пермского края подозревается в убийстве своего взрослого сына, который решил попасть домой через балкон многоэтажки, где был избит отцом по рукам... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:19

2021-07-20T12:19

2021-07-20T13:23

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Житель Пермского края подозревается в убийстве своего взрослого сына, который решил попасть домой через балкон многоэтажки, где был избит отцом по рукам шваброй, из-за чего сорвался и разбился, сообщает региональное следственной управление СК РФ.По данным ведомства, вечером 18 июля 64-летний мужчина при распитии алкоголя поссорился с 40-летним сыном. Позднее он не пустил сына и других родственников домой, оскорблял их. Чтобы открыть дверь квартиры изнутри, 40-летний мужчина через окно в подъезде поднялся на балкон четвертого этажа. Там его встретил отец и стал бить шваброй по рукам, в результате сын сорвался и упал на бетонный козырек подъезда многоквартирного дома. От полученных травм он умер на месте."Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя города Добрянка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Расследование дела продолжается. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

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россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия