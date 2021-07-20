https://ria.ru/20210720/turtsiya-1742021403.html

Продавцы и рестораторы Турции рассказали, почему недовольны россиянами

Продавцы и рестораторы Турции рассказали, почему недовольны россиянами - РИА Новости, 20.07.2021

Продавцы и рестораторы Турции рассказали, почему недовольны россиянами

В Турции торговцы вещевых базаров, рестораторы, продавцы магазинов золота, кожи, парфюмерии и экскурсий в Анталье жалуются на то, что российские туристы в этом... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:53

2021-07-20T20:53

2021-07-20T20:53

туризм

куда можно лететь

отдых на море

коронавирус covid-19

куда поехать

туризм

туристы

анталья (провинция)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155625/94/1556259473_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f6885f8453c0e7f0fb2b3a8f7074aebb.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Турции торговцы вещевых базаров, рестораторы, продавцы магазинов золота, кожи, парфюмерии и экскурсий в Анталье жалуются на то, что российские туристы в этом году прилетают без денег, сообщает TourDom.ru."Берут максимум одну футболку перед отъездом", – сообщила Галина М. (имя изменено), продавец в магазине текстиля у пятизвездочного отеля в поселке Окурджалар (Аланья).Главный вещевой базар в центре Антальи, возле старого города, тоже ощутил снижение спроса. "Таксисты очень мало привозят клиентов. Даже летом и осенью 2020-го, когда открыли Турцию, такого не было!" – делятся наблюдениями продавцы.Похожая ситуация в сфере общепита. "В прошлом году было очень много посетителей из России, которые раньше отдыхали в Европе. Из-за закрытых границ они прилетели в Турцию и много ходили по ресторанам. Теперь россиян очень мало. В основном приходят турки, арабы, иранцы", – рассказала Мария Шекер, владелица ресторана в главном туристическом районе Антальи Коньяалты.Ее коллеги подтверждают, что туристы, которые прилетают на отдых в квартиры, апартаменты, мини-гостиницы, перестали ходить по кафе и ресторанам.Сами россияне объясняют, что прилетели на отдых, можно сказать, не по своей воле. "Тур перенесен с 2020-го, вынуждены были лететь. А еще ведь платные тесты и туда и обратно", – жалуются гости.

https://ria.ru/20210719/antalya-1741872102.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция