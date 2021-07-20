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Туризм
https://ria.ru/20210720/turtsiya-1742021403.html
Продавцы и рестораторы Турции рассказали, почему недовольны россиянами
Продавцы и рестораторы Турции рассказали, почему недовольны россиянами - РИА Новости, 20.07.2021
Продавцы и рестораторы Турции рассказали, почему недовольны россиянами
В Турции торговцы вещевых базаров, рестораторы, продавцы магазинов золота, кожи, парфюмерии и экскурсий в Анталье жалуются на то, что российские туристы в этом... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:53
2021-07-20T20:53
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Турции торговцы вещевых базаров, рестораторы, продавцы магазинов золота, кожи, парфюмерии и экскурсий в Анталье жалуются на то, что российские туристы в этом году прилетают без денег, сообщает TourDom.ru."Берут максимум одну футболку перед отъездом", – сообщила Галина М. (имя изменено), продавец в магазине текстиля у пятизвездочного отеля в поселке Окурджалар (Аланья).Главный вещевой базар в центре Антальи, возле старого города, тоже ощутил снижение спроса. "Таксисты очень мало привозят клиентов. Даже летом и осенью 2020-го, когда открыли Турцию, такого не было!" – делятся наблюдениями продавцы.Похожая ситуация в сфере общепита. "В прошлом году было очень много посетителей из России, которые раньше отдыхали в Европе. Из-за закрытых границ они прилетели в Турцию и много ходили по ресторанам. Теперь россиян очень мало. В основном приходят турки, арабы, иранцы", – рассказала Мария Шекер, владелица ресторана в главном туристическом районе Антальи Коньяалты.Ее коллеги подтверждают, что туристы, которые прилетают на отдых в квартиры, апартаменты, мини-гостиницы, перестали ходить по кафе и ресторанам.Сами россияне объясняют, что прилетели на отдых, можно сказать, не по своей воле. "Тур перенесен с 2020-го, вынуждены были лететь. А еще ведь платные тесты и туда и обратно", – жалуются гости.
https://ria.ru/20210719/antalya-1741872102.html
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция
20:53 20.07.2021
 

Продавцы и рестораторы Турции рассказали, почему недовольны россиянами

© РИА Новости / Мария СеливановаСувенирная лавка в Бодруме
Сувенирная лавка в Бодруме - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Турции торговцы вещевых базаров, рестораторы, продавцы магазинов золота, кожи, парфюмерии и экскурсий в Анталье жалуются на то, что российские туристы в этом году прилетают без денег, сообщает TourDom.ru.
"Берут максимум одну футболку перед отъездом", – сообщила Галина М. (имя изменено), продавец в магазине текстиля у пятизвездочного отеля в поселке Окурджалар (Аланья).
Главный вещевой базар в центре Антальи, возле старого города, тоже ощутил снижение спроса. "Таксисты очень мало привозят клиентов. Даже летом и осенью 2020-го, когда открыли Турцию, такого не было!" – делятся наблюдениями продавцы.
Похожая ситуация в сфере общепита. "В прошлом году было очень много посетителей из России, которые раньше отдыхали в Европе. Из-за закрытых границ они прилетели в Турцию и много ходили по ресторанам. Теперь россиян очень мало. В основном приходят турки, арабы, иранцы", – рассказала Мария Шекер, владелица ресторана в главном туристическом районе Антальи Коньяалты.
Ее коллеги подтверждают, что туристы, которые прилетают на отдых в квартиры, апартаменты, мини-гостиницы, перестали ходить по кафе и ресторанам.
Сами россияне объясняют, что прилетели на отдых, можно сказать, не по своей воле. "Тур перенесен с 2020-го, вынуждены были лететь. А еще ведь платные тесты и туда и обратно", – жалуются гости.
Туристы загорают на пирсе в Анталье - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 17:45Туризм
Туроператоры рассказали, почему подешевели некоторые туры в Турцию
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмтуристыАнталья (провинция)Новости - ТуризмТурция
 
 
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