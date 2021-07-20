Чувашия обсудит с Чернышенко запуск инвестпроектов и развитие туризма
Власти Чувашии обсудит с куратором ПФО Чернышенко запуск инвестпроектов и развитие туризма
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
УФА, 20 июл – РИА Новости. Власти Чувашии намерены обсудить с новым куратором Приволжского федерального округа (ПФО) Дмитрием Чернышенко запуск инвестиционных проектов и развитие туризма в регионе, заявил глава республики Олег Николаев.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим указом закрепил за каждым федеральным округом курирующего вице-премьера. За Приволжский федеральный округ в правительстве России будет отвечать Чернышенко, который в кабинете министров занимается вопросами цифровой экономики и инноваций.
"Мы рассчитываем и заинтересованы во всестороннем диалоге с куратором ПФО вице-премьером правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Готовы обсуждать (и нам есть что предложить) цифровую трансформацию, запуск инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры, подготовлен комплексный пакет для включения в новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
"Как регион-пилот с наиболее проработанной стратегией цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, такое мнение было озвучено Минцифры России, сформировали инвестиционные предложения на сумму более 4 миллиардов рублей для запуска соответствующих проектов по 15 направлениям, которые позволят оптимизировать процессы или внедрить удобные для пользователей цифровые сервисы", - пишет глава Чувашии.
Он рассказал, что республика активно развивает промышленность, сферы агропромышленного комплекса, информационных технологий и строительства. Здесь производят машины и оборудование, компьютеры, химическую продукцию. На разных этапах в Чувашии реализуется 88 инвестиционных проектов общим объемом инвестиций более 47,6 миллиарда рублей.
"Уже более года при поддержке Минпромторга России нами реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской республики, благодаря которой к 2024 году среднедушевые доходы населения увеличатся на 23,5% -до 22,4 тысячи рублей, инвестиции - более чем на 20%, появятся более 7 тысяч рабочих мест. Темп набран, динамика и результаты есть. О первых итогах рассажу совсем скоро", - добавил Николаев.