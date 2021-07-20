"Туризм.РФ" разработает концепцию развития туризма для Иркутской области
Концепцию развития территорий Прибайкалья разработают специалисты "Туризм.РФ"
ИРКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Специалисты корпорации "Туризм РФ" разработают концепцию развития прибайкальских территорий с целью повышения их инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.
Правительство области и корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Кобзев и генеральный директор корпорации Сергей Суханов. Участие в церемонии подписания принял заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Иркутская область стала одним из трех регионов, которые первыми заключили соглашения с корпорацией "Туризм.РФ". Аналогичные документы подписали республики Алтай и Бурятия.
Соглашение позволит начать совместную работу регионов и корпорации по федеральной программе "Развитие туристической инфраструктуры" нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для инвесторов нацпроект предполагает комплекс мер поддержки, в частности, льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставный капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур. Отмечается, что развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов – Иркутской области и Бурятии, а также повысит инвестиционную привлекательность субъектов. Ставится задача создать качественные всесезонные курорты, выстроить комфортную и понятную логистику перемещений между ними, распределить туристические потоки.
"Уже через несколько недель мы ждем приезда в Иркутскую область экспертной группы специалистов корпорации, которые на месте ознакомятся с туристическими объектами и разработают концепцию развития этих территорий. Все мероприятия будут проводиться с учетом экологического баланса", - сказал Кобзев.
Иркутская область традиционно в числе лидеров в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России. К 2024 году показатель внутреннего туристического потока планируется увеличить до 3 миллионов человек в год, что позволит увеличить вклад от туризма в валовой региональный продукт в два раза – с 0,7% до 1,5%, и создать дополнительно 5 тысяч рабочих мест.