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Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20210720/turizm-1741978090.html
"Туризм.РФ" разработает концепцию развития туризма для Иркутской области
"Туризм.РФ" разработает концепцию развития туризма для Иркутской области - РИА Новости, 20.07.2021
"Туризм.РФ" разработает концепцию развития туризма для Иркутской области
Специалисты корпорации "Туризм РФ" разработают концепцию развития прибайкальских территорий с целью повышения их инвестиционной привлекательности, сообщает... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:18
2021-07-20T10:18
иркутская область
россия
дмитрий чернышенко
республика алтай
экономика
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ИРКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Специалисты корпорации "Туризм РФ" разработают концепцию развития прибайкальских территорий с целью повышения их инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.Правительство области и корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Кобзев и генеральный директор корпорации Сергей Суханов. Участие в церемонии подписания принял заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Иркутская область стала одним из трех регионов, которые первыми заключили соглашения с корпорацией "Туризм.РФ". Аналогичные документы подписали республики Алтай и Бурятия.Соглашение позволит начать совместную работу регионов и корпорации по федеральной программе "Развитие туристической инфраструктуры" нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для инвесторов нацпроект предполагает комплекс мер поддержки, в частности, льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставный капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур. Отмечается, что развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов – Иркутской области и Бурятии, а также повысит инвестиционную привлекательность субъектов. Ставится задача создать качественные всесезонные курорты, выстроить комфортную и понятную логистику перемещений между ними, распределить туристические потоки."Уже через несколько недель мы ждем приезда в Иркутскую область экспертной группы специалистов корпорации, которые на месте ознакомятся с туристическими объектами и разработают концепцию развития этих территорий. Все мероприятия будут проводиться с учетом экологического баланса", - сказал Кобзев.Иркутская область традиционно в числе лидеров в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России. К 2024 году показатель внутреннего туристического потока планируется увеличить до 3 миллионов человек в год, что позволит увеличить вклад от туризма в валовой региональный продукт в два раза – с 0,7% до 1,5%, и создать дополнительно 5 тысяч рабочих мест.
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/irkutsk-1741903789.html
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россия, дмитрий чернышенко, республика алтай, экономика
10:18 20.07.2021
 
"Туризм.РФ" разработает концепцию развития туризма для Иркутской области

Концепцию развития территорий Прибайкалья разработают специалисты "Туризм.РФ"

© Depositphotos / MaykovNikitaИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Depositphotos / MaykovNikita
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Специалисты корпорации "Туризм РФ" разработают концепцию развития прибайкальских территорий с целью повышения их инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.
Правительство области и корпорация "Туризм.РФ" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Кобзев и генеральный директор корпорации Сергей Суханов. Участие в церемонии подписания принял заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Иркутская область стала одним из трех регионов, которые первыми заключили соглашения с корпорацией "Туризм.РФ". Аналогичные документы подписали республики Алтай и Бурятия.
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Соглашение позволит начать совместную работу регионов и корпорации по федеральной программе "Развитие туристической инфраструктуры" нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для инвесторов нацпроект предполагает комплекс мер поддержки, в частности, льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставный капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур. Отмечается, что развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов – Иркутской области и Бурятии, а также повысит инвестиционную привлекательность субъектов. Ставится задача создать качественные всесезонные курорты, выстроить комфортную и понятную логистику перемещений между ними, распределить туристические потоки.
"Уже через несколько недель мы ждем приезда в Иркутскую область экспертной группы специалистов корпорации, которые на месте ознакомятся с туристическими объектами и разработают концепцию развития этих территорий. Все мероприятия будут проводиться с учетом экологического баланса", - сказал Кобзев.
Иркутская область традиционно в числе лидеров в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России. К 2024 году показатель внутреннего туристического потока планируется увеличить до 3 миллионов человек в год, что позволит увеличить вклад от туризма в валовой региональный продукт в два раза – с 0,7% до 1,5%, и создать дополнительно 5 тысяч рабочих мест.
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