Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210720/tarusa-1741982455.html
В Тарусе построят фуникулер и сделают центр города пешеходным
В Тарусе построят фуникулер и сделают центр города пешеходным - РИА Новости, 20.07.2021
В Тарусе построят фуникулер и сделают центр города пешеходным
Вошедшие в маршрут "Большое Золотое кольцо России" города Калужской области планируется преобразить, чтобы привлечь туристов – в Тарусе центр сделают... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:38
2021-07-20T10:50
боровск
туризм
россия
туризм
новости - туризм
калужская область
таруса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593991860_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_6a1e703cc7bfb251c72fe15dd35c7e4d.jpg
КАЛУГА, 20 июл – РИА Новости. Вошедшие в маршрут "Большое Золотое кольцо России" города Калужской области планируется преобразить, чтобы привлечь туристов – в Тарусе центр сделают пешеходным, построят фуникулер и паромную переправу через Оку, а в Боровске проведут комплексное благоустройство, восстановят исторические здания, сообщает правительство региона.Калужская область вместе с рядом других областей центра России присоединилась к межрегиональному проекту "Большое Золотое кольцо", который предусматривает развитие привлекательных для туристов территорий. В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин назвал Тарусу и Боровск в числе малых городов, наиболее перспективных для развития туризма. Президент поручил до 15 декабря доложить ему о предложениях по повышению туристского потенциала городов Золотого кольца и малых городов России, в том числе за счет бюджетных инфраструктурных кредитов.Интерес туристов к Тарусе, которая на днях отметила 775-летие, вырос, считают калужские власти. По их данным, в минувшем году турпоток в город составил 150 тысяч человек, а за первое полугодие этого года – более 120 тысяч."Для увеличения турпривлекательности продолжится работа по выводу из центра административных учреждений… для передачи помещений предпринимателям в рамках государственного-частного партнерства для развития гостиничного и ресторанного бизнеса. Исторический центр предлагается сделать пешеходным с частично восстановленной частью брусчатки", — говорится в сообщении правительства региона. Планируется провести историко-культурную экспертизу для установления границ и требований к градостроительному регламенту в пределах исторического центра Тарусы.Также в планах строительство третьего въезда в город, парковки, фуникулера, обустройство дополнительных тротуаров, велодорожек, пешеходных мостов, разработка проекта паромной переправы через Оку от Тарусы до Поленово, реконструкция кинотеатра. Все это поможет связать разрозненные части Тарусы, выстроить новые туристические маршруты, чтобы люди приезжали в город в любой сезон и проводили там больше дней. "Планы развития амбициозные. Такими они и должны быть. И создание пешеходной зоны в центре Тарусы, и паромная переправа – это те вопросы, которые позволят в ближайшее время Тарусе приобрести новый облик, привлечь новых туристов", — цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Владислава Шапшу.Для повышения туристского потенциала Боровска разработан комплекс проектов и мероприятий: благоустройство площади Ленина и рекреационной зоны вдоль реки Протва, площади у Покровского собора, парка "Нарния", сквера "Орден трудовой славы". Планируется возродить исторические здания, устроить проекционное освещение храмов города, обустроить спортивную площадку "Вираж".
https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html
https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html
боровск
россия
калужская область
таруса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593991860_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90315216f8bc6899fbf3e400a35a620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
боровск, россия, туризм, новости - туризм, калужская область, таруса
10:38 20.07.2021 (обновлено: 10:50 20.07.2021)
 
В Тарусе построят фуникулер и сделают центр города пешеходным

Центр калужской Тарусы, вошедшей в "Большое Золотое кольцо", сделают пешеходным

CC BY-SA 4.0 / LenskiyS / Таруса / Cropped imageВид на Тарусу
Вид на Тарусу - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
CC BY-SA 4.0 / LenskiyS / Таруса / Cropped image
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 20 июл – РИА Новости. Вошедшие в маршрут "Большое Золотое кольцо России" города Калужской области планируется преобразить, чтобы привлечь туристов – в Тарусе центр сделают пешеходным, построят фуникулер и паромную переправу через Оку, а в Боровске проведут комплексное благоустройство, восстановят исторические здания, сообщает правительство региона.
Калужская область вместе с рядом других областей центра России присоединилась к межрегиональному проекту "Большое Золотое кольцо", который предусматривает развитие привлекательных для туристов территорий. В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин назвал Тарусу и Боровск в числе малых городов, наиболее перспективных для развития туризма. Президент поручил до 15 декабря доложить ему о предложениях по повышению туристского потенциала городов Золотого кольца и малых городов России, в том числе за счет бюджетных инфраструктурных кредитов.
Интерес туристов к Тарусе, которая на днях отметила 775-летие, вырос, считают калужские власти. По их данным, в минувшем году турпоток в город составил 150 тысяч человек, а за первое полугодие этого года – более 120 тысяч.
"Для увеличения турпривлекательности продолжится работа по выводу из центра административных учреждений… для передачи помещений предпринимателям в рамках государственного-частного партнерства для развития гостиничного и ресторанного бизнеса. Исторический центр предлагается сделать пешеходным с частично восстановленной частью брусчатки", — говорится в сообщении правительства региона. Планируется провести историко-культурную экспертизу для установления границ и требований к градостроительному регламенту в пределах исторического центра Тарусы.
Церковь с Суздале - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 08:00Туризм
Город маковок и огурцов: что посмотреть и где поесть в Суздале
Также в планах строительство третьего въезда в город, парковки, фуникулера, обустройство дополнительных тротуаров, велодорожек, пешеходных мостов, разработка проекта паромной переправы через Оку от Тарусы до Поленово, реконструкция кинотеатра. Все это поможет связать разрозненные части Тарусы, выстроить новые туристические маршруты, чтобы люди приезжали в город в любой сезон и проводили там больше дней.
"Планы развития амбициозные. Такими они и должны быть. И создание пешеходной зоны в центре Тарусы, и паромная переправа – это те вопросы, которые позволят в ближайшее время Тарусе приобрести новый облик, привлечь новых туристов", — цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Владислава Шапшу.
Для повышения туристского потенциала Боровска разработан комплекс проектов и мероприятий: благоустройство площади Ленина и рекреационной зоны вдоль реки Протва, площади у Покровского собора, парка "Нарния", сквера "Орден трудовой славы". Планируется возродить исторические здания, устроить проекционное освещение храмов города, обустроить спортивную площадку "Вираж".
Успенский собор во Владимире - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 08:00Туризм
Гвоздь-оберег и зелье Бабы-яги. Что, кроме храмов, смотреть во Владимире
 
ТуризмБоровскРоссияТуризмНовости - ТуризмКалужская областьТаруса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Искусственные дожди вызвали в трех районах Якутии, где горят леса
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
Лента новостейМолния