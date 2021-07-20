https://ria.ru/20210720/tarusa-1741982455.html

В Тарусе построят фуникулер и сделают центр города пешеходным

В Тарусе построят фуникулер и сделают центр города пешеходным - РИА Новости, 20.07.2021

В Тарусе построят фуникулер и сделают центр города пешеходным

Вошедшие в маршрут "Большое Золотое кольцо России" города Калужской области планируется преобразить, чтобы привлечь туристов – в Тарусе центр сделают... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:38

2021-07-20T10:38

2021-07-20T10:50

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калужская область

таруса

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КАЛУГА, 20 июл – РИА Новости. Вошедшие в маршрут "Большое Золотое кольцо России" города Калужской области планируется преобразить, чтобы привлечь туристов – в Тарусе центр сделают пешеходным, построят фуникулер и паромную переправу через Оку, а в Боровске проведут комплексное благоустройство, восстановят исторические здания, сообщает правительство региона.Калужская область вместе с рядом других областей центра России присоединилась к межрегиональному проекту "Большое Золотое кольцо", который предусматривает развитие привлекательных для туристов территорий. В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин назвал Тарусу и Боровск в числе малых городов, наиболее перспективных для развития туризма. Президент поручил до 15 декабря доложить ему о предложениях по повышению туристского потенциала городов Золотого кольца и малых городов России, в том числе за счет бюджетных инфраструктурных кредитов.Интерес туристов к Тарусе, которая на днях отметила 775-летие, вырос, считают калужские власти. По их данным, в минувшем году турпоток в город составил 150 тысяч человек, а за первое полугодие этого года – более 120 тысяч."Для увеличения турпривлекательности продолжится работа по выводу из центра административных учреждений… для передачи помещений предпринимателям в рамках государственного-частного партнерства для развития гостиничного и ресторанного бизнеса. Исторический центр предлагается сделать пешеходным с частично восстановленной частью брусчатки", — говорится в сообщении правительства региона. Планируется провести историко-культурную экспертизу для установления границ и требований к градостроительному регламенту в пределах исторического центра Тарусы.Также в планах строительство третьего въезда в город, парковки, фуникулера, обустройство дополнительных тротуаров, велодорожек, пешеходных мостов, разработка проекта паромной переправы через Оку от Тарусы до Поленово, реконструкция кинотеатра. Все это поможет связать разрозненные части Тарусы, выстроить новые туристические маршруты, чтобы люди приезжали в город в любой сезон и проводили там больше дней. "Планы развития амбициозные. Такими они и должны быть. И создание пешеходной зоны в центре Тарусы, и паромная переправа – это те вопросы, которые позволят в ближайшее время Тарусе приобрести новый облик, привлечь новых туристов", — цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Владислава Шапшу.Для повышения туристского потенциала Боровска разработан комплекс проектов и мероприятий: благоустройство площади Ленина и рекреационной зоны вдоль реки Протва, площади у Покровского собора, парка "Нарния", сквера "Орден трудовой славы". Планируется возродить исторические здания, устроить проекционное освещение храмов города, обустроить спортивную площадку "Вираж".

https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html

https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html

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боровск, россия, туризм, новости - туризм, калужская область, таруса