https://ria.ru/20210720/tarif-1742018548.html

Федеральный "Семейный тариф" дополнит ямальские льготы на авиаперелеты

Федеральный "Семейный тариф" дополнит ямальские льготы на авиаперелеты - РИА Новости, 20.07.2021

Федеральный "Семейный тариф" дополнит ямальские льготы на авиаперелеты

Федеральный "Семейный тариф" дополнит льготы на авиаперелеты, которые уже действуют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:12

2021-07-20T13:12

2021-07-20T13:12

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

льготы

ямал

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Федеральный "Семейный тариф" дополнит льготы на авиаперелеты, которые уже действуют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минтранс максимально оперативно организовать работу по льготным тарифам на поездки семей с детьми и провести конкурс среди авиакомпаний, в бюджете на это предусмотрено 1,35 миллиарда рублей на этот год."Семейная поездка предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает. Среди определенных постановлением маршрутов есть и популярные среди ямальцев - из аэропортов Тюмени и Екатеринбурга. Таким образом, поездки северян в другие регионы страны станут еще более доступными. В совокупности с ямальскими мерами поддержки может получиться существенная экономия", - говорится в сообщении пресс-службы главы ЯНАО.В регионе сегодня действуют 34 межрегиональных маршрута, стоимость которых регулируется окружным бюджетом. На них установлена единая цена от 7 000 до 9 900 рублей в зависимости от направления. Чаще всего ямальцы летают в Тюмень, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург. Ямальские многодетные семьи сегодня приобретают билеты по цене в 2500 рублей на каждого ребенка. Эта мера поддержки на Ямале действует с апреля 2019 года. Инициатором ее принятия стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов."Семьям с детьми очень важно иметь возможность выехать на отдых по доступной цене. Третий год на Ямале работает программа льготных авиаперелетов для многодетных. Получаю много хороших отзывов от родителей. Раньше их расходы на дорогу доходили до 100 тысяч рублей, теперь сократились в несколько раз. Так, рост пассажиропотока на южных направлениях позволяет нам уже сегодня говорить о том, что в следующем году Ямал увеличит количество субсидируемых прямых рейсов из наших северных городов в аэропорты южных регионов - Краснодара, Сочи и Симферополя", - приводятся в сообщении слова главы региона.Он добавил, что благодаря решениям о фиксированной стоимости авиабилета для детей из многодетных семей и субсидированию самых популярных маршрутов возможности для путешествий по стране у северян значительно выросли.

https://ria.ru/20210712/deti-1740941479.html

https://ria.ru/20210716/dorogi-1741545617.html

https://ria.ru/20210707/tekhnika-1740260770.html

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россия, дмитрий артюхов, льготы, ямал, общество