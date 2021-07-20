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В Новой Москве пять человек пострадали в ДТП с такси
В Новой Москве пять человек пострадали в ДТП с такси - РИА Новости, 20.07.2021
В Новой Москве пять человек пострадали в ДТП с такси
Пять человек пострадали в ДТП с такси на Боровском шоссе в Новой Москве, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:05
2021-07-20T13:05
2021-07-20T13:09
гочсипб
новая москва
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с такси на Боровском шоссе в Новой Москве, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.Согласно опубликованным пресс-службой фотографиям, столкнулись "Нива" и автомобиль такси. На место прибыл санитарный вертолет Московского авиацентра.
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гочсипб, новая москва, происшествия
13:05 20.07.2021 (обновлено: 13:09 20.07.2021)
В Новой Москве пять человек пострадали в ДТП с такси
Пять человек пострадали в ДТП с такси на Боровском шоссе в Новой Москве