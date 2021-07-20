https://ria.ru/20210720/taksi-1742016425.html

В Новой Москве пять человек пострадали в ДТП с такси

В Новой Москве пять человек пострадали в ДТП с такси - РИА Новости, 20.07.2021

В Новой Москве пять человек пострадали в ДТП с такси

Пять человек пострадали в ДТП с такси на Боровском шоссе в Новой Москве, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:05

2021-07-20T13:05

2021-07-20T13:09

гочсипб

новая москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742015996_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_ca48cc24f3e4eaca860d3a727f85420c.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с такси на Боровском шоссе в Новой Москве, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.Согласно опубликованным пресс-службой фотографиям, столкнулись "Нива" и автомобиль такси. На место прибыл санитарный вертолет Московского авиацентра.

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, новая москва, происшествия