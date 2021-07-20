https://ria.ru/20210720/su-57-1741980949.html
В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом
В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом - РИА Новости, 20.07.2021
В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом
Пять иностранных заказчиков уже прислали заявки на закупку российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:34
2021-07-20T10:34
2021-07-20T11:47
макс-2021
россия
александр михеев
воздушно-космические силы россии
авиасалон макс
жуковский
су-57
рособоронэкспорт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741989417_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_a0b4fd50aaa7a15727916dbc62ebc4b2.jpg
ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Пять иностранных заказчиков уже прислали заявки на закупку российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021."Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран на сегодняшний день заявились под этим проектом", - сказал Михеев, отвечая на вопрос об экспортных перспективах Су-57.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Планируется, что к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210719/su-57-1741803623.html
https://ria.ru/20210715/su-57-1741381755.html
россия
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741989417_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_f3596a84693b7221be55a9757731bff2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макс-2021, россия, александр михеев, воздушно-космические силы россии, авиасалон макс, жуковский, су-57, рособоронэкспорт, в мире
10:34 20.07.2021 (обновлено: 11:47 20.07.2021)
В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом
Глава Рособоронэкспорта Михеев: пять стран интересуются покупкой Су-57