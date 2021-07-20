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В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом
В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом - РИА Новости, 20.07.2021
В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом
Пять иностранных заказчиков уже прислали заявки на закупку российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:34
2021-07-20T11:47
макс-2021
россия
александр михеев
воздушно-космические силы россии
авиасалон макс
жуковский
су-57
рособоронэкспорт
в мире
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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Пять иностранных заказчиков уже прислали заявки на закупку российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021."Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран на сегодняшний день заявились под этим проектом", - сказал Михеев, отвечая на вопрос об экспортных перспективах Су-57.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Планируется, что к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210719/su-57-1741803623.html
https://ria.ru/20210715/su-57-1741381755.html
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макс-2021, россия, александр михеев, воздушно-космические силы россии, авиасалон макс, жуковский, су-57, рособоронэкспорт, в мире
10:34 20.07.2021 (обновлено: 11:47 20.07.2021)
 
В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом

Глава Рособоронэкспорта Михеев: пять стран интересуются покупкой Су-57

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Пять иностранных заказчиков уже прислали заявки на закупку российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021.
"Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран на сегодняшний день заявились под этим проектом", - сказал Михеев, отвечая на вопрос об экспортных перспективах Су-57.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 10:14
В Военно-промышленной комиссии рассказали о модернизированном Су-57
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Планируется, что к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 14:19
В ОАК рассказали о поставках Су-57 для Минобороны
 
МАКС-2021РоссияАлександр МихеевВоздушно-космические силы РоссииАвиасалон МАКСЖуковскийСу-57РособоронэкспортВ мире
 
 
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