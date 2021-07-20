https://ria.ru/20210720/su-57-1741980949.html

В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом

В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом - РИА Новости, 20.07.2021

В Рособоронэкспорте рассказали об интересе к Су-57 за рубежом

Пять иностранных заказчиков уже прислали заявки на закупку российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:34

2021-07-20T10:34

2021-07-20T11:47

макс-2021

россия

александр михеев

воздушно-космические силы россии

авиасалон макс

жуковский

су-57

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в мире

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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Пять иностранных заказчиков уже прислали заявки на закупку российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021."Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран на сегодняшний день заявились под этим проектом", - сказал Михеев, отвечая на вопрос об экспортных перспективах Су-57.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Планируется, что к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210719/su-57-1741803623.html

https://ria.ru/20210715/su-57-1741381755.html

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макс-2021, россия, александр михеев, воздушно-космические силы россии, авиасалон макс, жуковский, су-57, рособоронэкспорт, в мире