В Нижегородской области строительство жилья выросло почти на 10%
Глава Нижегородской области Никитин: строительство жилья в I полугодии 2020 года увеличилось на 9,7%
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Строительство жилья в Нижегородской области в I полугодии 2020 года увеличилось на 9,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области уточнил, что за первые шесть месяцев этого года на территории региона введено в эксплуатацию 777,7 тысячи квадратных метров.
"Президент России Владимир Путин определил масштабные цели в сфере жилищного строительства. Это касается как индивидуальных, так и многоквартирных домов. Мы уже наблюдаем хорошие темпы роста, связанные с внедренными мерами поддержки. Развитие отрасли положительно влияет не только на рынок жилья, но и на экономику региона в целом. Мы видим, что застройщики адаптировались к новым правилам, позволяющим исключить появление новых обманутых дольщиков", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
В январе-июне 2021 года в регионе также было выдано 24 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью около 321,5 тысячи квадратных метров.
На территории Нижнего Новгорода с начала 2021 года были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 14 многоквартирных домов с суммарной площадью жилья 140,5 тысячи квадратных метров.
"Дальнейшее развитие рынка жилья мы во многом связываем с реализацией проектов в рамках "инфраструктурного меню". Ключевое направление - южные территории Нижнего Новгорода. Бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации позволят обеспечить их необходимыми дорогами и коммуникациями", - добавил Никитин.
В региональном министерстве строительства отметили, что плановый показатель по вводу жилья в 2021 году составляет порядка 1,5 миллиона квадратных метров. По данным на конец первого полугодия, он выполнен на 49,2%. До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще около 800 тысяч квадратных метров жилья, в том числе около 380 тысяч квадратных метров – в многоквартирных домах.