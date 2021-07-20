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Нижегородская область
https://ria.ru/20210720/stroitelstvo-1742075369.html
В Нижегородской области строительство жилья выросло почти на 10%
В Нижегородской области строительство жилья выросло почти на 10% - РИА Новости, 20.07.2021
В Нижегородской области строительство жилья выросло почти на 10%
Строительство жилья в Нижегородской области в I полугодии 2020 года увеличилось на 9,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава региона Глеб РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:25
2021-07-20T17:25
нижегородская область
россия
жилье
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Строительство жилья в Нижегородской области в I полугодии 2020 года увеличилось на 9,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области уточнил, что за первые шесть месяцев этого года на территории региона введено в эксплуатацию 777,7 тысячи квадратных метров."Президент России Владимир Путин определил масштабные цели в сфере жилищного строительства. Это касается как индивидуальных, так и многоквартирных домов. Мы уже наблюдаем хорошие темпы роста, связанные с внедренными мерами поддержки. Развитие отрасли положительно влияет не только на рынок жилья, но и на экономику региона в целом. Мы видим, что застройщики адаптировались к новым правилам, позволяющим исключить появление новых обманутых дольщиков", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.В январе-июне 2021 года в регионе также было выдано 24 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью около 321,5 тысячи квадратных метров.На территории Нижнего Новгорода с начала 2021 года были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 14 многоквартирных домов с суммарной площадью жилья 140,5 тысячи квадратных метров."Дальнейшее развитие рынка жилья мы во многом связываем с реализацией проектов в рамках "инфраструктурного меню". Ключевое направление - южные территории Нижнего Новгорода. Бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации позволят обеспечить их необходимыми дорогами и коммуникациями", - добавил Никитин.В региональном министерстве строительства отметили, что плановый показатель по вводу жилья в 2021 году составляет порядка 1,5 миллиона квадратных метров. По данным на конец первого полугодия, он выполнен на 49,2%. До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще около 800 тысяч квадратных метров жилья, в том числе около 380 тысяч квадратных метров – в многоквартирных домах.
https://ria.ru/20210705/vetluga-1739989742.html
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россия, жилье, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество
17:25 20.07.2021
 
В Нижегородской области строительство жилья выросло почти на 10%

Глава Нижегородской области Никитин: строительство жилья в I полугодии 2020 года увеличилось на 9,7%

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Строительство жилья в Нижегородской области в I полугодии 2020 года увеличилось на 9,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области уточнил, что за первые шесть месяцев этого года на территории региона введено в эксплуатацию 777,7 тысячи квадратных метров.
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"Президент России Владимир Путин определил масштабные цели в сфере жилищного строительства. Это касается как индивидуальных, так и многоквартирных домов. Мы уже наблюдаем хорошие темпы роста, связанные с внедренными мерами поддержки. Развитие отрасли положительно влияет не только на рынок жилья, но и на экономику региона в целом. Мы видим, что застройщики адаптировались к новым правилам, позволяющим исключить появление новых обманутых дольщиков", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
В январе-июне 2021 года в регионе также было выдано 24 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью около 321,5 тысячи квадратных метров.
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На территории Нижнего Новгорода с начала 2021 года были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 14 многоквартирных домов с суммарной площадью жилья 140,5 тысячи квадратных метров.
"Дальнейшее развитие рынка жилья мы во многом связываем с реализацией проектов в рамках "инфраструктурного меню". Ключевое направление - южные территории Нижнего Новгорода. Бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации позволят обеспечить их необходимыми дорогами и коммуникациями", - добавил Никитин.
В региональном министерстве строительства отметили, что плановый показатель по вводу жилья в 2021 году составляет порядка 1,5 миллиона квадратных метров. По данным на конец первого полугодия, он выполнен на 49,2%. До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще около 800 тысяч квадратных метров жилья, в том числе около 380 тысяч квадратных метров – в многоквартирных домах.
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Нижегородская областьРоссияЖильеГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
 
 
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