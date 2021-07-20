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Путин предложил обсудить стимулирование спроса на российскую авиатехнику
Путин предложил обсудить стимулирование спроса на российскую авиатехнику - РИА Новости, 20.07.2021
Путин предложил обсудить стимулирование спроса на российскую авиатехнику
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на совещании по вопросам гражданского авиастроения работу мер стимулирования спроса на отечественную авиатехнику. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:09
2021-07-20T16:13
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на совещании по вопросам гражданского авиастроения работу мер стимулирования спроса на отечественную авиатехнику."Давайте сегодня посмотрим, как реализуются принятые решения, сколько самолетов и вертолетов уже приобретено с использованием механизма госгарантий, есть ли какие-то проблемные, не решенные, может быть, еще вопросы", - сказал Путин на совещании.
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россия, владимир путин, экономика
16:09 20.07.2021 (обновлено: 16:13 20.07.2021)
 
Путин предложил обсудить стимулирование спроса на российскую авиатехнику

Президент Путин предложил обсудить меры стимулирования спроса на отечественную авиатехнику

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на совещании по вопросам гражданского авиастроения работу мер стимулирования спроса на отечественную авиатехнику.
"Давайте сегодня посмотрим, как реализуются принятые решения, сколько самолетов и вертолетов уже приобретено с использованием механизма госгарантий, есть ли какие-то проблемные, не решенные, может быть, еще вопросы", - сказал Путин на совещании.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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