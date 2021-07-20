https://ria.ru/20210720/stimulirovanie-1742056286.html

Путин предложил обсудить стимулирование спроса на российскую авиатехнику

Путин предложил обсудить стимулирование спроса на российскую авиатехнику - РИА Новости, 20.07.2021

Путин предложил обсудить стимулирование спроса на российскую авиатехнику

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на совещании по вопросам гражданского авиастроения работу мер стимулирования спроса на отечественную авиатехнику. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:09

2021-07-20T16:09

2021-07-20T16:13

россия

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea291d0b079c6fab0ffbee88abd44c49.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить на совещании по вопросам гражданского авиастроения работу мер стимулирования спроса на отечественную авиатехнику."Давайте сегодня посмотрим, как реализуются принятые решения, сколько самолетов и вертолетов уже приобретено с использованием механизма госгарантий, есть ли какие-то проблемные, не решенные, может быть, еще вопросы", - сказал Путин на совещании.

https://ria.ru/20210720/aviastroenie-1742050279.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика